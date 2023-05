Unbekannte haben in einem Keller Limonade statt einem E-Bike geklaut. (Symbolbild)

Täter klauen in Jena Limonade statt E-Bike - Mann und Frau stoßen beim Schwimmen zusammen

Jena. Unbekannte sind in einen Keller eingebrochen und ein Mann und eine Frau sind nach dem Schwimmen mit einer Anzeige nach Hause gegangen. Das sind die Meldungen aus Jena.

Ein bisher Unbekannter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Gebäude der Universität am Fürstengraben eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte gelangte er vermutlich über ein Fenster ins Gebäude.

In einem Büro nahm er einen Computer mit einem Wert im vierstelligen Bereich mit. Die Polizei hat eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

Limonade statt E-Bike geklaut

Eine unbekannte Person hat am Mittwochnachmittag aus einem Keller zwei Kästen Limonade geklaut. Auch das Vorhängeschloss des Kellers nahm der Täter mit. Das E-Bike, das während der Tat im Keller stand, blieb allerdings an Ort und Stelle.

Wie der Unbekannte ins Gebäude gelangen konnte, ist unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Wasser zusammengestoßen

Ein 51-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau waren im Freizeitbad in der Rudolstädter Straße schwimmen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einem schmerzhaften Zusammenstoß der beiden.

Der Mann schob die Frau zur Seite und stieß sie so auch unter Wasser. Die Polizei nahm im Anschluss zwei Anzeigen auf.

Scheibe mit Stein eingeworfen

Ein 29-Jähriger hat am Mittwochmorgen festgestellt, dass sein Auto mit einem Stein beschädigt worden ist. Ein Unbekannter hat die Scheibe der Fahrertür mit einem Stein eingeworfen, teilte die Polizei mit. Außerdem beschädigte der Täter auch die hintere Stoßstange des Fahrzeuges.

Die Polizei bittet um Zeugen, die zwischen Dienstagabend gegen 22 Uhr und Mittwochmorgen in der Carolinenstraße den Vorfall beobachtet haben oder andere Hinweise geben können (Telefon: 03641/810 oder E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).