Tag der Architektur auch in Jena

Jena. Architekten laden am Wochenende zur Besichtigung moderner Bauwerke ein

Architekten und Architektinnen laden am 24. und 25. Juni zum Tag der Architektur in ganz Thüringen ein. Und auch in Jena können sich Interessierte an insgesamt sechs Objekten von den baulichen Qualitäten aktueller Alltagsarchitektur überzeugen.

Zudem können die Besucher mit den Protagonisten und Architekten ins Gespräch kommen und sich über aktuelle Trends und Entwicklungen austauschen. Bei dem Tag der Architektur können in ganz Thüringen insgesamt 65 Bauwerke begutachtet werden. Das Motto in diesem Jahr lautet „Architektur verwandelt“. In Jena können Besucher diese sechs Objekte besichtigen:

Helmholtz-Institut, Fraunhoferstraße 8, Samstag 11 bis 12 Uhr

Naturerlebniszentrum Jena, Otto-Schott-Platz 1, Samstag von 10 bis 14 Uhr

Kindertagesstätte „Dornröschen“, Forstweg 33, Samstag und Sonntag 10 und 11 Uhr.

Wohnungsbaunordlichter III, Merseburger Straße, Samstag 13 und 15 Uhr

Wohnhaus Fauth, Pennickental 27, Sonntag von 13 bis 17 Uhr

Treppenanlage Pfarrkirche, Webergasse 34, Samstag 15 bis 16 Uhr

Mehr Informationen gibt es unter: https://architekten-thueringen.de/tda/