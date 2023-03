Tag der offenen Töpferei in Jena steht bevor

Jena. Einblicke in das traditionsreiche Handwerk werden in diesen sechs Töpfereien geboten.

Töpfern. Das klingt wie Kneten für Erwachsene, ist aber ein Handwerk mit jahrhundertealter Tradition. Davon können sich Interessierte am Wochenende beim Tag der offenen Töpferei ein Bild machen. Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr öffnen Töpfereiwerkstätten in Jena ihre Türen. Dort bekommt man einen Einblick in die Arbeit der Töpfermeister und kann sich auch selbst an der Drehscheibe ausprobieren. Jedes Jahr seien die Besucher davon überrascht, wie schwer das Töpfern tatsächlich ist, sagt Annette Möbius. Sie ist ausgebildete Töpfermeisterin und betreibt eine Werkstatt in Jena-Süd.

Endlich ohne Einschränkungen

Heute sei vor allem der Nachwuchs ein großes Problem, sagt Möbius. Vielen Werkstätten fehlten die finanziellen Mittel, um neue Töpfergesellen einzustellen. Am Tag der offenen Töpferei geht es also auch darum, die Tradition des Handwerks zu erhalten.

Dieses Jahr kann der Tag erstmals seit drei Jahren wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Durch die Pandemie seien immer Abstriche gemacht worden. Zum Beispiel konnten sie Besucher sich nicht selbst an die Drehscheibe setzen, erzählt Möbius. Das sei dieses Jahr wieder anders.

In Jena öffnen sechs Töpfereien zum Tag der offenen Töpferei: Annette Möbius, Mühlenstraße 8, Katrin Fröderking, Johann-Friedrich-Straße 24, Ragnvald Leonhardt & Petra Lieberenz, Karl-Liebknecht-Straße 11, Familie Sievert, Ziegenhainer Oberweg 2, Uta Mill, Kunitzer Straße 49, Lorenz Wittich, Ahornstraße 5