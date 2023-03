Tag der offenen Tür im Berufsschulzentrum Hermsdorf

Im Berufsschulzentrum Hermsdorf findet am 18. März der Tag der offenen Tür statt. Informiert wird über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten.

Hermsdorf. Am Standort in Hermsdorf können sich Azubis von morgen über Ausbildungsmöglichkeiten informieren

Bereits Ende März enden erste Bewerbungsfristen für Ausbildungen 2023. Deshalb sollen Schulabgänger und Ausbildungssuchende am Standort des Berufsschulzentrums in Hermsdorf am 18. März noch einmal die Chance bekommen, sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Von 10 bis 13 Uhr findet dort ein Tag der offenen Tür statt. In dieser Zeit kann sich jeder im Hauptgebäude und Werkstattkomplex umschauen und darüber informieren, in welchen Berufsfeldern die Schule eine praxisbezogene Ausbildung anbietet, heißt es in der Ankündigung.

Schüler und Lehrer aus den Fachrichtungen Gestaltung (Medien, Grafik, Design, Werbung), Informatik, Keramik, Hauswirtschaft, Holz-, Metall-, Textil- und Bautechnik, Wirtschaft und Verwaltung und auch die Sattler zeigen typische Schülerarbeiten und Tätigkeiten der verschiedenen Ausbildungsbereiche. Fachkabinette, Funktions-, Labor- und Praxisräume stehen deshalb für Interessierte und Neugierige offen, moderne Unterrichtsmittel werden vorgestellt.

Egal ob es um die Wahl des richtigen Berufes, den Weg zum Haupt- bzw. Realschulabschluss, zur Fachhochschulreife oder um eine Weiterqualifizierung geht, das Berufsschulzentrum biete vielfältige Angebote auf hohem Niveau und nach neuesten Standards. Schulleitung und Fachlehrer informieren über Ausbildungsangebote, Inhalte, Zugangsvoraussetzungen, Fördermöglichkeiten und Rahmenbedingungen.

Auch Hinweise über Wohnmöglichkeiten in Hermsdorf, Schleiz und Pößneck sollen bereitgestellt werden. In allen drei Städten hat das Berufsschulzentrum des Saale-Holzland- und Saale-Orla-Kreises Standorte.

Samstag, 18. März, 10-13 Uhr, Rodaer Str. 45, Hermsdorf