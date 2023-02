Tageseinnahmen in Restaurant gestohlen - Unfall nach ignorierter roter Ampel - Zigarettensprenger trotz Heli nicht gefunden

Jena. Die Polizeimeldungen für Jena:

An der Wohnungstür gescheitert

Unbekannte haben in der Nacht vom Montag zum Dienstag versucht in der Max-Steenbeck-Straße eine Wohnungstür aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Wohnung gelang nach Angaben der Polizei nicht.

Im Rahmen der Ermittlungen wird nunmehr geprüft, ob ein Zusammenhang mit den am Dienstag gemeldeten Wohnungseinbruch in der Fritz-Ritter-Straße vorliegt.

Einbruch in ein Restaurant

In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch sind Unbekannte über ein Fenster in ein Restaurant in der Oberlauengasse eingedrungen. Sie stahlen nach Angaben der Polizei die Tageseinnahmen, sowie Wechselgeld.

Die Beute beläuft sich auf circa 1700 Euro. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt. Die Polizei ermittelt.

Rote Ampel ignoriert

Der 29-Jährige Fahrer eines Pkw Skoda hat Mittwochnachmittag die Stadtrodaer Straße befahren in Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung Brüsseler Straße bog laut Polizeiangaben eine 73-jährige Fahrerin eines Ford nach Links auf die Stadtrodaer Straße ab, obwohl die Ampel für sie rot zeigte.

Infolgedessen kommt es zur Kollision beider Fahrzeuge, welche im Anschluss abgeschleppt werden mussten. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallfahrer verletzt Frau und flieht

Mittwochvormittag gegen 10:00 Uhr wollte eine 24-Jährige die Emil-Wölk-Straße auf Höhe des Stadtteilzentrums queren. Vorab vergewisserte sie sich nach Angaben der Polizei, ob das Passieren der Straße gefahrlos möglich war.

Als sie sich bereits auf der Straße befand, näherte sich ein bislang unbekannter Pkw und fuhr die Fußgängerin an. Diese verletzte sich hierdurch am rechten Arm und dem rechten Bein. Der unbekannte Fahrer flüchtete vom Tatort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 zu melden.

Zigarettensprenger und Einbruch mit Körperverletzung

Am Donnerstagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde ein Zeuge auf zwei Personen aufmerksam. Nach Angaben der Polizei versuchten sie in der Saalbahnhofstraße im Bereich der Unterführung, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Durch den Zeugen wurden die Täter gestört.

Trotz umfangreicher Fahndung, auch mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, konnten die Unbekannten unerkannt entkommen. Nur zwei Stunden später überraschte die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Camburger Straße zwei Personen, welche sich gewaltsam Zutritt in das Tankstellengebäude verschafft hatten. Als sie die Mitarbeiterin bemerkten, griffen sie diese an, um flüchten zu können.

Auch hier konnten die Täter im Rahmen der Fahndung nicht festgestellt werden. In beiden Fällen wurde, nach derzeitigem Kenntnisstand, nichts erbeutet. Ob in vorliegenden Fällen ein Zusammenhang besteht, wird nunmehr im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

