Rothenstein. Es grollt wie ein Gewitter über den südlichen Stadtteilen von Jena, wenn in Rothenstein am neuen Tunnel für die B 88 gesprengt wird.

Tagesleistung: Vier Meter Vortrieb im Rothensteiner Felsen

Es donnert und grollt, einmal, zweimal, und noch einige Male. Der Blick schweift zum Himmel, doch Gewitterwolken sind nirgends über Maua und Göschwitz zu sehen. Das Grollen kommt auch nicht von oben, sondern rollt von Süden her durch das Saaletal. Es kommt aus dem Rothensteiner Felsen. Dort graben sich Männer mit schwerem Gerät seit dem 17. September in den Berg.

Bereits 140 Meter im Berg

Vier Meter Vortrieb im Rothensteiner Felsen schaffen die Mineure am Tunnel für die Bundesstraße 88 täglich. Seit dem 17. September haben sie den Straßentunnel schon gut 170 Meter vorangetrieben. Foto: Angelika Schimmel

Sie bauen den Tunnel für die Bundesstraße 88, die künftig nicht mehr durch Rothenstein hindurch, sondern im Berg drumherum führen wird. Anfangs sind die Männer um Josef Gössinger, Polier der Firma Alfred Kunz Untertagebau aus München dem Felsen mit mächtigen Baggerschaufeln zu Leibe gerückt. 140 Meter weit haben wir es so geschafft, viel weiter, als wir ursprünglich gedacht hatten“, berichtet Gössinger. Doch seit die Männer nach dem lehmigen Boden auf Buntsandstein trafen, war mit den Baggern nichts mehr zu machen. Seit etwa zehn Tagen wird der Fels weggesprengt.

Sprengungen in Häusern spürbar

Vier Mal am Tag ertönt das Signalhorn – und dann grollt und donnert es. Im Pfarrhaus von Rothenstein, das quasi über dem Tunnel steht, vibrieren dann die Heizungen, wie Pfarrer Sieghart Knopsmeier erzählt. Auch in anderen Häusern des Ortes sind die Sprengungen spürbar. Anwohner in Göschwitz oder Maua, auch in Lobeda aber hören, wenn das Gestein aus dem Felsen gesprengt wird. „Die Leute dort hören wahrscheinlich mehr von den Sprengungen als die Anwohner in Rothenstein selbst. Die Schallwelle breitet sich aus dem Tunnel gen Norden aus“, sagt Gössinger. Pro Tag arbeiten sich die Männer vier bis fünf Meter in den Berg vor.

Ringo Lothe und Steffen Wolf sind zwei der Sprengmeister, die mit dem Bohrgerät und seinen riesigen Auslegern 1,20 Meter tiefe Bohrlöcher in den Felsen treiben, in die dann jeweils 820 Gramm Sprengstoff gefüllt werden. 50 bis 70 solcher Bohrlöcher sind nötig pro „Abschlag“ oder Sektion, die gesprengt wird. Bei jeder Sprengung, der Bergmann spricht übrigens vom Schießen, werden etwa 12.000 Kubikmeter Gestein abgesprengt. „Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass bei jedem Schießen nur im genau definierten Bereich Gestein zersprengt wird, der Felsen in den Bereichen darüber oder dahinter nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und eventuell einbricht“, erklärt Ringo Lothe. Dafür sorgen etwa 30 so genannte Spieße, die bis vier Meter tief nach vorn und radial in den Berg getrieben und dann einbetoniert werden. Diese Anker verbleiben im Felsen, erklärt der Mann, der schon seit zwölf Jahren den anstrengenden und verantwortungsvollen Job des Sprengmeisters ausübt.

Nach der üblichen Technologie des Sprengvortriebs wollen sich die Spezialisten von Kunze bis Mitte Januar bis auf 80 Meter an das südliche Tunnelende heran arbeiten. Der Rest sollte dann vom künftigen Südportal des Tunnels abgebaut werden. Doch, ob das wie geplant umgesetzt werden kann, ist noch nicht entschieden. „Wir haben geologische Probleme auf der Südseite, die erst noch genau abgeklärt werden müssen“, sagte Stephan Saalfeld, Projektleiter für das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Nachdem im Bereich des künftigen Tunnelausgangs eine Stützwand abgerissen worden war, sei das Problem von austretendem Schichtenwasser festgestellt worden.

Schichtenwasser macht Probleme

„Wir sind in diesem Bereich auf sehr unterschiedliche Schichten im Buntsandstein gestoßen“. Bei den vorher durchgeführten Probebohrungen, die im Abstand von 50 Metern gesetzt wurden, habe es keine Hinweise darauf gegeben. In den kommenden zwei Wochen sollen nun verschiedene Ankerbohrungen vorgenommen werden. „Wir wollen beobachten, wie der Sandstein darauf reagiert. Dann können die Statiker noch einmal rechnen, wie die Bohrpfähle für die Gründung des Südportals angelegt werden müssen“, erklärte Saalfeld.

Arbeitslos sind die Mineure und Bauarbeiter von Strabag bis dahin nicht. Das Tunnelgewölbe muss nach unten noch weiter ausgebaut werden. Bis zur Sohle müssen wir uns noch etwa 3,50 Meter tiefer arbeiten“, sagt Gössinger. Das werde bis März 2020 zu schaffen sein, denkt der versierte Fachmann, der seit 40 Jahren im Geschäft ist und schon mehr als 30 Tunnel gebaut hat. Mit seinen 385 Metern sei der Beate-Tunnel (so benannt nach Tunnelpatin Beate Weber), einer der kleineren, an denen er gearbeitet habe, aber beileibe nicht der unkomplizierteste, gesteht Gössinger.