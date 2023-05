Tagessieg für Theresa Wolff: Jena-Krimi beschert dem ZDF eine Millionenquote

Während der Obduktion von Patrik Kempters (Rafael Gareisen, liegend) Leiche entdeckt Theresa Wolff (Nina Gummich) einige Spuren an dessen Körper, die ein ganz neues Licht auf den Fall werfen.

Jena. Dieser Thüringenkrimi lief am Samstagabend im Fernsehen: So ist das Echo auf den Film über die Rechtsmedizinerin aus Jena.

Der dritte Film über die Rechtsmedizinerin Theresa Wolff (gespielt von Nina Gummich) hat sich am Samstag den Tagessieg gesichert. 5,93 Millionen Menschen sahen die Folge „Der schönste Tag“, was einem Marktanteil von 23,8 Prozent entspricht. Das geht aus den Daten der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK hervor, die die AGF auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat.

Der Krimi aus Jena verdrängt damit die Krönung von King Charles III (ARD) und die Tagesschau (ARD) auf die Plätze. Damit ordnet sich die Folge über dem zweiten Wolff-Film, der 5,295 Millionen Zuschauer lockte, ein, bleibt aber hinter der im Oktober 2021 ausgestrahlten Debütfolge zurück, die 7,03 Millionen Menschen eingeschaltet hatten.

Jena-Krimi nicht in jeder Altersgruppe auf dem ersten Platz

In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen standen um 20.15 Uhr aber andere Sendungen höher im Kurs: Der Krimi landete hinter „The Masked Singer“ (ProSieben) und „Denn sie wissen nicht, was passiert – die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ (RTL).

Auf der Alten Burgauer Saalebrücke: Ein neuer Mordfall versetzt Bruno Lewandowski (Aurel Manthei, vorn) und Ceyhan Topal (Sahin Eryilmaz, 2. von rechts) in Aufregung. Foto: Felix Abraham / ZDF und Felix Abraham

Im dritten Fall wird eine Leiche an der Alten Burgauer Saalebrücke gefunden. Erst ein wahrer Operationsmarathon hatte das Opfer auch körperlich zu dem Mann gemacht, als der er sich immer fühlte. Nachdem er endlich das Ziel seiner Transformation erreicht hatte, musste er sterben. War Patricks Anderssein der Grund? Patrick hatte im Haus einer Jenaer Studentenverbindung gelebt und sich immer wieder durch seine besondere Expertise beim Degenkampf hervorgetan. Die Fragen, die Theresa Wolff und Hauptkommissar Bruno Lewandowski (Aurel Manthei) sich stellen müssen, führen sie unter anderem in die Welt der studentischen Verbindung. Wir haben uns auf Spurensuche nach den Drehorten begeben.

Unterschiedliches Echo beim Publikum

Auf unserer Facebookseite ist das Echo zur Folge geteilt. Maria Robakowski schreibt: „Ich fand ihn großartig und ich liebe Dr. Theresa Wolfs Art! Freu mich auf den nächsten!“ Uta Lörzer ist begeistert, wie schön das Drehteam Jena in Szene gesetzt hat: „Die haben diesmal echt schöne Drehorte gewählt, wenn ich nicht hier wohnen würde, hätte ich gleich mal ein Reise in diese schöne Stadt ins Auge gefasst!“ Dagegen kommentiert Thomas Knabe den Film mit „Langweilige Serie, schlechte Schauspieler“. Der Krimi ist weiterhin in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Der vierte Teil des Serie ist bereits im Spätsommer 2022 gedreht worden und soll Anfang 2024 im ZDF laufen. Für diesen Sommer kündigte die Produktionsfirma Ziegler Film den Dreh weiterer zwei Folgen an. „Ich kann mir gut einen Fall rund um den FC Carl Zeiss vorstellen“, hatte Hauptdarsteller Aurel Manthei unserer Zeitung gesagt.

