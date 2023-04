Talk mit Experten: Wie attraktiv ist Jenas Innenstadt?

Shoppingbummel durch Jena? Fein essen gehen in der City? Wie attraktiv ist die Stadt in Sachen Einkaufen und Gastronomie?

Jena. Kaufmann Swen Gottschalk und Citymanagerin Kati Cornelia Fischer-Haasis diskutieren mit dem Publikum über Einzelhandel, Gastro und Dienstleistung.

Zwei Faktoren wirken sich auf die Innenstadt aus: die großen Investitionen und die Pandemie, die den Strukturwandel bei Einzelhandel, Gastronomie und das Dienstleistungsgewerbe beschleunigt hat. Wo steht Jena in diesem Frühjahr und wohin soll die Reise gehen für den Innenstadthandel? Wie attraktiv ist es, in Jena einzukaufen? Das sollen Themen am Dienstag, 25. April, sein: beim Stadttisch mit dem kreativen Kaufmann Swen Gottschalk und der Citymanagerin Kati Cornelia Fischer-Haasis. Sie diskutieren mit Redaktionsleiter Thorsten Büker.

Grundlage für die Diskussion ist das Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Jena, das fortgeschrieben wird. Dazu gehört auch eine Online-Umfrage mit mehr als 1917 Teilnehmer und teilweise überraschenden Ergebnissen.

Dieser zweite „Stadttisch mit...“ findet am Dienstag, 25. April, ab 18 Uhr im Gasthaus „ Zur Noll“ statt. Die Reihe soll bis zur Sommerpause monatlich fortgesetzt werden. Die interessierte Öffentlichkeit ist eingeladen.

Leserinnen und Leser können uns ihre Fragen zum Thema per E-Mail zukommen lassen: An jena@funkemedien.de mit dem Betreff „Stadttisch“.