So feiert man im Stadtteilzentrum LISA in den Mai: Gartenfest zum 1. Mai

Tanz in den Mai und 25. Jahre LISA in Jena-Lobeda

Jena. Jena-Lobeda lässt es krachen: Jubiläumsfeier mit Livemusik von Komfortbungalow, der Dance Company Schnapphans und Flammenzirkus

Bereits seit 25 Jahren bietet das Lobedaer Informations-, Spaß- und Aktionszentrum (LISA) passende Räumlichkeiten für diverse Anlässe und bereichert das kulturelle Angebot im Wohngebiet durch Konzerte, Tanzveranstaltungen, Jazzabende und mehr. Anregungen sowie Wünsche zum Programm sind übrigens jederzeit erwünscht.

Bevor das Stadtteilzentrum Lisa am 1. Mai traditionsgemäß zum bunten Gartenfest für die ganze Familie einlädt, sind alle Interessierten am 30. April zum Mitfeiern eingeladen – mit Tanz in den Mai im Garten des Stadtteilzentrums.

Die Gäste erwartet ein Open-Air-Abend mit Musik, Tanz und Attraktion: Zum Abschluss des Festes präsentiert der Flammenzirkus eine Feuershow im „Mad Max Endzeit“-Stil mit beeindruckender Dekoration und fetziger Rockmusik. Für das leibliche Wohl ist durch „Simis Restaurant“ gesorgt. Programm: Los geht es mit Livemusik von „Komfortbungalow“, 19 Uhr gibt es einen Auftritt der Dance Company Schnapphans Jena uind um 21.30 Uhr eine Feuershow im „Mad Max Endzeit“-Stil mit dem „Flammenzirkus“.

Tags darauf beim Gartenfest am 1. Mai sorgen wie bisher die vielen beteiligten Akteure für ein buntes Programm für Groß und Klein. Das Publikum darf sich auf Musik und Bewegung, das Modetheater „Gnadenlos schick“ und viele weitere Angebote freuen. Auch für die jungen Gäste wird wieder einiges geboten: Clownerie, Luftballons, Eis, Malen, Basteln und Spiele sorgen für jede Menge Spaß und Unterhaltung. Das Programm besteht wie gewohnt zu großen Teilen aus Beiträgen der im Lisa ansässigen Vereine.

Am Maifeiertag präsentieren sie ihre Arbeit und freuen sich auf alle Interessierten, die sie kennenlernen möchten. Gemeinsam mit allen Partnern lädt das Stadtteilzentrum Lisa herzlich zum Mitfeiern an diesem Nachmittag ein.

Für das leibliche Wohl sorgt die Gaststätte „Simis“ mit verschiedenen Speisen und Getränken. Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei.

Sonntag, 30. April, 18 Uhr, Jubiläumsfeier „25 Jahre Lisa“ mit Tanz in den Mai; Montag, 1. Mai, 12-18.30 Uhr, Gartenfest