Tanz und Sommerfest zur 800-Jahr-Feier in Tautenburg

Tautenburg. 800 Jahre Tautenburg – das wird in der Gemeinde mit mehreren Veranstaltungen gefeiert. Jetzt steht mit dem Sommerfest der Feier-Höhepunkt an.

800 Jahre Tautenburg: Das feiert die Gemeinde mit Veranstaltungen, die über das ganze Jahr verteilt sind. Mit dem Sommerfest an diesem Samstag, 3. Juni, steht nun der Höhepunkt des Jubiläumsjahres an. Bereits am Freitag, 2. Juni, wird ab 20 Uhr zur Party mit „Rockpirat“ im Festzelt auf dem Sport- und Spielplatz eingeladen. Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Der neugestaltete Spielplatz in Tautenburg Foto: Marcus Voigt

Zum Sommerfest am Samstag ab 15 Uhr ist ein vielfältiges Programm mit der Schalmeienkapelle Wetterzeube, DJ Mink sowie „Tante Frieda“ geplant. Der Kindergarten „Sterntaler“ führt ein Programm auf, die Veranstaltungsagentur „Moments“ bietet Spiel und Spaß für Kinder an. Zudem soll der neugestaltete Spielplatz der Gemeinde offiziell eingeweiht werden.

Genug Parkplatz vorhanden

„Ich bin absolut zufrieden, was unsere Bürger und Vereine auf die Beine gestellt haben. Da kann man sich nur verneigen“, sagt Bürgermeister Wolf-Ullrich Weber (WGT Tautenburg). Bisherige Veranstaltungen des Jubiläumsjahres wie Ausstellungen oder der Tanzabend im Gasthaus „Zur Tautenburg“ Ende April seien sehr gut angenommen worden.

Weber rechnet an diesem Freitag und Samstag mit jeweils bis zu 300 Besucherinnen und Besuchern. Anreisende Gäste würden ab Ortseingang zu den ausreichend vorhandenen Parkplätzen eingewiesen, um die Rettungswege frei zu halten.

