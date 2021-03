Jena. Richtfest für neues Jugendzentrum in Lobeda-West in Sicht. Fertigstellung im November

Tanzen, werkeln, abhängen in der Koje

Der Rohbau steht kurz vor der Vollendung. Noch im März kommt das Dach drauf auf das künftige Jugendzentrum an der Karl-Marx-Allee in Lobeda-West. Das konnte beim Baustellen-Termin Wolfgang Winkler vermelden. Doch musste es der Projektleiter des kommunalen Immobilieneigenbetriebes KIJ offenlassen, ob wie geplant am Freitag, 7. Mai, ein Richtfest möglich ist, nachdem schon die Grundsteinlegung nicht gefeiert werden konnte. Corona!