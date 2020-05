Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tanzschulen in Jena hoffen auf grünes Licht für Juni

Gestern hieß es bereits, dass die Tanzschulen am 13. Mai wieder öffnen könnten, was sich aber als Falschmeldung entpuppte. Ronny Pietsch, Betreiber der Tanzschule „Führbar" hinterm Saalbahnhof, würde wie auch die anderen Tanzschulen zwar gern starten, verweist auf die Thüringer Verordnung, Paragraph 12, Absatz 3. Dort sei der 1. Juni als frühest möglicher Termin für den Neubeginn der Tanzschulen festgeschrieben.

Die Tanzschule „Führbar" hatte ja erst kürzlich gemeinsam mit den Tanzschulen Hartwig, Näder und dem Jenaer Tanzhaus ein selbst entwickeltes Hygienekonzept vorgestellt, wonach der Betrieb unter Corona-Bedingungen weitergeführt werden könnte. Doch das Konzept, so Pietsch, sei von der Stadt erst einmal abgewiesen worden. Dort habe man auf die Zuständigkeit des Landes Thüringen verwiesen.

Doch inzwischen liege eine Landesverordnung vor, so dass die Stadt nun mit einer konkreten Allgemeinverfügung nachziehen könne. Man hoffe sehr darauf, nun doch bald grünes Licht zu erhalten. Die vielen Kursteilnehmer würden schon sehr oft nachfragen, wann sie wieder aufs Parkett dürften. Und nur Onlinekurse wären auf Dauer auch kein Ersatz.

Das vorgestellte Hygienekonzept sieht fest eingegrenzte Areale vor, in denen zusammen lebende Paare unter Anleitung eines im Saal zentral postierten Tanzlehrers tanzen lernen können, betont Ronny Pietsch. Es gebe also ausreichend Schutz für die Teilnehmer von Tanzkursen, zumal Ein- und Ausgänge unterschiedlich organisiert seien und auch das Umziehen in den Garderoben so erfolgen könne, dass einander fremde Leute sich nicht begegnen.

Das Konzept hatte jüngst auch die Unterstützung des Jenaer Landtagsabgeordneten Lutz Liebscher (SPD) gefunden, der sich in Erfurt für die Tanzschulen eingesetzt hatte und es weiter tun will. Eigentlich gibt es für Pietsch keinen Grund, dass den Tanzschulen das Weitermachen verwehrt werde. „Friseure haben doch einen viel näheren Kontakt zu ihren Kunden als wir zu unseren Kursteilnehmern."