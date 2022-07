Taubenhaus Nr. 3 für die Jenaer Innenstadt

Taubenhaus in der Goethe-Galereie

Jena. Wie sich Jena tonnenweise Taubendreck vom Hals hält: Fachausschuss macht weitere 46.000 Euro locker

Der Bau eines dritten Taubenhauses in der Innenstadt auf dem Dach des City-Carrées in der Löbderstraße wird mit 46.000 Euro durch die Stadt unterstützt. Das hat der Stadtentwicklungsausschuss entschieden.

Seit einigen Jahren wird in Jena ein Konzept umgesetzt, um die Zahl der Stadttauben und die Menge des Tauben-Kots zu verringern. Betreute Taubenhäuser – stadtzentral in der Goethe-Galerie und im Bürgerservice Löbdergraben – ermöglichen Geburtenkontrolle mittels Ei-Austausch gegen Attrappen, fachgerechte Kot-Ent- und eine kompetente Versorgung. Seit Inbetriebnahme des ersten Taubenhauses wurden in Jena 11.500 Taubeneier gegen Attrappen ausgetauscht. Aus den Jenaer Taubenhäusern werden jährlich mehrere Tonnen Kot entsorgt. Das Umfeld wird dadurch spürbar entlastet. Zudem erhalten die Tiere artgerechtes Futter.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 92.000 Euro; Stadtentwicklungsdezernat und Kommunalservice verweisen darauf, dass vorm Entscheid des Ausschusses bereits finanzielle Zusagen von weiteren 43.000 Euro vorlagen.

Mehr zum Projekt, zu dem etwa Wien und Bremen nachgefragt haben: https://stadttauben-jena.de.