Als in der vorigen Woche die Sonne schien und die Natur sich herbstlich gelb und rot färbte, da nutzten viele Jenaer sogleich das schöne Wetter, um die neue Landfeste zu erkunden. Es gab ja auch einiges Neues zu entdecken in der umgestalteten Parkanlage zwischen Camsdorfer und Paradiesbrücke.

Den meisten Besuchern gefiel, was da alles neu gemacht wurde, so etwa der Kletterspielplatz mit seinen dicken und von Kindern schon rege genutzten Holzpfählen oder die Stationen des Summsteins und des Wasserstrudels. An der letztgenannten Station kann man mit der Kurbel das Phänomen eines Wasserstrudels erzeugen und auch gut in dem durchsichtigen Wasserbehälter sehen.

Es gab allerdings auch einige fragende Gesichter bei Gästen des Parks. Zum Beispiel an der einstigen Bastion, wo bis in die 1940er Jahre noch eine Kanone gestanden hat und wo zuletzt nur noch beschmierte und vergammelte Steine an vergangene Zeiten erinnerten. Dort ist jetzt eine kleine Anlage mit Sitzflächen und Blumenrabatten sowie mit einer halbrunden Mauer errichtet worden, in die mehrere historische Steine aus der früheren, 1945 zerstörten Camsdorfer Brücke eingefügt worden sind. So mancher Betrachter fragte sich, was es mit diesen Steinen auf sich haben mag. Nicht alle dieser alten Steine sind so auskunftsbereit wie etwa der große hohe Stein, der mit seinem Text von der Zerstörung der Camsdorfer Brücke durch schwedische Soldaten im 30-jährigen Krieg kündet.

Doch Anya Schwamberger vom Bereich Stadtentwicklung der Stadtverwaltung, die jene Umgestaltung der Landfeste aus stadtplanerischer Sicht koordinierte, beruhigt: „Es werden in den nächsten Wochen noch Informationstafeln aufgestellt. Wir wollten aber auf jeden Fall schon mal den Bürgern die Chance geben, die neue Landfeste kennenzulernen und haben deshalb schon eher geöffnet als eigentlich geplant ist.“ Die feierliche Einweihung der für 1,4 Millionen Euro sanierten Landfeste ist übrigens für den 13. November vorgesehen.

Dem Informationsbedürfnis der Leute wolle man auch an der neu errichteten Lache-Terrasse unweit der Paradiesbrücke nachkommen. Dort ist nun neben den frisch aufgebauten Stufen, auf denen man Platz nehmen und auf die Saale schauen kann, die vielleicht schönste Neuerung der Landfeste zu bewundern: die Bronze-Plastik „Mädchen mit Taube", die Kerstin Stöckel Anfang der 1980er Jahre geschaffen hatte. Diese Kunst schlummerte bislang im Depot der Stadt.

Auch die neu errichteten Sitzblöcke in dem Park werden noch mit hölzernen Sitzflächen versehen, kündigt Schwamberger an. Außerdem stehen noch eine Reihe vom Baumpflanzungen bevor, mit denen unter anderem die traditionelle Lindenallee der Landfeste erweitert werden soll. Dafür wird noch einmal von heute an bis zum Freitag der Hauptweg gesperrt für Fußgänger und Radfahrer. Die Umleitung für beide Nutzergruppen erfolgt auf dem Weg entlang der Saale.