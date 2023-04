„Tausch-Rausch“ lockt trotz Dauerregens hunderte Besucher zur Imaginata Jena

Guido Stelzle von Foodsharing Jena verteilte beim „Tausch-Rausch“ in der Imaginata Jena kostenlos Lebensmittel, um diese vor dem Wegwerfen zu retten. Hier überreicht er Ami Rühmann zwei Olivenstangen.

Jena. Erstmals hat es in der Imaginata Jena einen „Tausch-Rausch“ gegeben. Dabei wurde auch eine Neuerung auf dem Gelände eingeweiht.

Gelungene Premiere trotz Dauerregens: Circa 500 Menschen sind am Samstag zum „Tausch-Rausch“ zur Imaginata Jena gekommen. Christian Neumann, der zusammen mit Philipp Protte den „Tausch-Rausch“ maßgeblich organisiert hatte, zeigte sich schon kurz nach Start am frühen Nachmittag zufrieden. „Wir wurden teilweise überrannt“, so Neumann. Dazu habe auch beigetragen, dass einige Händler aufgrund des Wetters ihre Stände vom Flohmarkt im Stadtzentrum zur Imaginata verlagerten.

Die Idee, einen „Tausch-Rausch“ zu veranstalten, war aus der verstärkten Ausrichtung der Imaginata auf die Themen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien entstanden. „Wenn man zuhause ausräumt und dabei nigelnagelneue Sachen entdeckt, die man nicht mehr braucht, ist dass schon erschreckend. Wir sind zuversichtlich, einen Beitrag leisten zu können, dass es in Jena nicht nur eine reine Konsumgesellschaft gibt“, sagte Neumann.

Fahrradbörse und Balkonsolaranlagen

Neben privaten Händlern, die allerlei Dinge anboten, und einer Pflanzenbörse wollte die Imaginata auch verschiedenen Akteuren eine Plattform geben, damit diese über ihre Anliegen informieren konnten.

Ferenz Kapell verkaufte und verschenkte aussortiertes Spielzeug aus seinem Kinderzimmer. Foto: Marcus Voigt

So wurden von Foodsharing Jena Lebensmittel ausgegeben, der ADFC Jena-Saaletal war zudem mit einer Fahrradbörse präsent. Die Bürgerenergie Jena stellte das Prinzip der Balkonsolaranlagen vor, das SBSZ Göschwitz informierte über E- und Solarautos und der Kommunalservice erklärte die Funktionsweise eines Müllautos.

Telefonzelle wird zur „Tauschzelle“

Schließlich wurde am Samstag eine alte Telefonzelle, die das Jenaer Telefonmuseum der Imaginata überlassen hat, offiziell als „Tauschzelle“ freigegeben. Diese war bereits während der Osterferien getestet worden, wie Christian Neumann sagte. Spielsachen, Bücher und Gummistiefel hätten dort bereits neue Besitzer gefunden. Auch Fundsachen der Imaginata, die ein Jahr lang nicht abgeholt worden sind, sollen hier ihren Platz finden.

Christian Neumann an der neuen „Tauschzelle“ der Imaginata Jena. Foto: Marcus Voigt

Christian Neumann hofft indes, dass sich der „Tausch-Rausch“ ähnlich wie der „Umweltkindertag“ nun als jährliche Veranstaltung etabliert. Dieser soll am 4. Juni zum zweiten Mal stattfinden.

Nach Rekordjahr: Imaginata Jena baut neue Stationen