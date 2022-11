Tausendfach erfolgreiche Patientenversorgung in Jena

Jena. Zum zehnjährigen Standortjubiläum in Jena war auch die älteste Patientin von Dr. Kielstein eingeladen. Die Vorgeschichte ist noch viel länger.

Am Ärztehaus in der Ringwiese spielte am Mittwoch eine Band. Zehn Jahre Ambulante Versorgung in der Ringwiese und eine viel längere Vorgeschichte waren der Grund dafür. Die älteste Patientin war ebenfalls eingeladen. Marta Kunze aus Altwinzerla feiert in ein paar Tagen ihren 100. Geburtstag.

Zur Party kam sie gemeinsam mit Ärztin Helga Kielstein. Seit etwa 50 Jahren sind beide auch in gutem persönlichen Kontakt. Ohne das Arztgeheimnis zu verletzen, verriet die Medizinerin: Es war wohl die stark fordernde Arbeit in der Landwirtschaft, die „Martchen“ – so wird sie von den meisten genannt – so alt werden ließ.

Der Stadtteil Winzerla, in dem die heutige Großpraxis Ringwiese liegt, bekam Anfang der 1970er Jahre ein eigenes Ortsteilambulatorium, damals angesiedelt im Nesselweg. Helga Kielstein setzte ihre gesamte Energie und oft viel Freizeit zur Patientenversorgung ein.

„Nicht selten kamen Patienten zu allen erdenklichen Uhrzeiten vorbei und klingelten wegen eines Notfalls. Manche blieben sogar unten im Gästezimmer zur Beobachtung, auch über Nacht“, erinnert sich Sohn Volker Kielstein an die frühen Siebziger- und Achtzigerjahre.

Nach der politischen Wende und der damit verbundenen Auflösung des städtischen Ambulatoriums setzte Kielstein ihre Tätigkeit in einer eigenen kleinen Praxis im Souterrain des privaten Wohnhauses im Nesselweg fort. Nach dem Abschluss des Medizinstudiums und einigen Auslandsaufenthalten kehrte der Sohn, zuletzt als Assistenzarzt in der Schweiz tätig, 2004 zurück, um in der mütterlichen Praxis seine Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin abzuschließen. Heute ist Volker Kielstein gemeinsam mit Mario Liehr Geschäftsführer eines großes Unternehmens zur ambulanten medizinischen Versorgung mit 40 Standorten und einer zentralisierten Verwaltung.

In der Winzerlaer Praxis sind neben dem bundesweit renommierte Professor Ulrich Alfons Müller, Facharzt für Innere Medizin, Diabetologie und Endokrinologie, vier weitere Fachärzte hausärztlich tätig und drei Ärzte in Weiterbildung beschäftigt. Die Arbeit im Team minimiert Herausforderungen, die sich beim Praxisbetrieb für Einzelkämpfer stellen.

Zur Standortfeier waren vor allem Mitarbeiter eingeladen. Gesundheitspolitische Themen blieben außen vor. Weil die Patientenversorgung Vorrang hat, ging die Party erst nach Sprechstundenende richtig los. Und der Patientenparkplatz sollte schon am Donnerstag wieder festzeltfrei sein.