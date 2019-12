Tautenburger Entdecker zufrieden: Roter Riesenstern heißt Mago

Die Zahl der Sterne ist unendlich. Und fast täglich werden neue entdeckt. Aber nur wenige Himmelskörper tragen einen richtigen Namen, die meisten werden in einem astronomischen Katalog erfasst und durchnummeriert. Nicht so jener Stern, der von Tautenburger Astronomen entdeckt wurde.

Der rote Riesenstern und sein Planet, den Astronomen von der Landessternwarte Tautenburg 2009 mit der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode im nördlichen Sternbild Giraffe entdeckt haben, wurde in den amerikanischen Henry-Draper-Katalog aufgenommen und mit HD 32518, sein Planet mit HD 32518b bezeichnet.

Zehn Jahre nach ihrer Entdeckung haben die beiden Himmelskörper jedoch jetzt einen richtigen Namen bekommen: Exoplanet Neri umkreist seinen Stern Mago.

Namensgebung für Exoplaneten ist eher die Ausnahme

„Dass Exoplaneten, also Planeten, die einen anderen Stern umkreisen als die Sonne, einen echten Namen erhalten, ist ausnehmend selten. Bislang gab es erst eine solche Aktion im Jahre 2015“, berichtet Michaela Döllinger.

Anlass der Aktion war das hundertjährige Bestehen der Internationalen Astronomischen Union als weltweite Organisation der professionellen Astronomen. Menschen in mehr als 110 Ländern waren dabei aufgerufen worden, für je einen Stern und Planeten Namen vorzuschlagen und auszuwählen.

Ausgewählt wurden Sterne, die von dem entsprechenden Land aus bereits mit einem kleinen Teleskop sichtbar sind. Dass für Deutschland jener Stern HD 32518 und sein Planet zur Namensgebung ausgewählt wurden, freute das Thüringer Astronomenteam um Michaela Döllinger besonders.

Nordschüler aus Jena suchten Namen für Exoplaneten

Die Wissenschaftlerin selbst als Entdeckerin durfte allerdings keinen eigenen Namensvorschlag machen, „ich war sozusagen befangen“, erklärt sie lachend. Doch ihr Sohn Raphael hatte die Initiative ergriffen, ein Plakat gestaltet und damit seine Mitschüler in der Jenaer Nordschule animiert, sich an der Aktion zu beteiligen.

Die Nordschüler der Klasse 2c haben zwei ziemlich exotische Namen ausgesucht: Plamotorus (Exoplanet) und Santopolus (Stern).

Auch Astronom Eike Guenther wollte dem Exoplaneten, an dessen Entdeckung er maßgeblich beteiligt war, gern einen selbstgewählten Namen gegeben. Mit „Gosek“ für den Stern und „Nebra“ für den Planeten hatte der Forscher bewusst Anleihe bei Orten in der Region genommen, die sehr wohl astronomische Bezüge haben.

Immerhin befindet sich bei Schloss Gosek die Rekonstruktion eines etwa 7000 Jahre alten Sonnenobservatoriums, und Nebra ist als Fundort der rund 4000 Jahre alten „Himmelsscheibe“, die als älteste bisher bekannte, konkrete Himmelsdarstellung gilt, bekannt geworden.

Doch weder der Vorschlag des passionierten Astronomen noch der Jenaer Nordschüler sind bis zur Endrunde vorgedrungen. Bis dahin hatten es die Vorschläge Reticulata und Peralta Neri und Mago, Rosenrot und Schneeweißchen, Pioneer und Voyager sowie Gulliver und Brobgingnag geschafft.

Neri und Mago machten das Rennen

„Und auch das war keine leichte Entscheidung, denn unter den Vorschlägen waren viele fantasievolle Namen“, sagt Michaela Döllinger, die zur Jury gehörte, der die schwere Entscheidung zukam, aus den vielen Vorschlägen den passenden Namen für den deutschen Exoplaneten-Kandidaten auszusuchen.

Bis zum Einsendeschluss im September waren immerhin 264 Namensvorschläge für den deutschen Stern und seinen Planeten eingegangen. Und an der Online-Abstimmung von Mitte Oktober bis Mitte November beteiligten sich 8720 Personen.

Ihr Votum war am Ende eindeutig: Neri und Mago machten das Rennen. Auf Platz zwei kamen „Rosenrot und Schneeweißchen“.

Der Siegername kam vom Physikkurs am Max-Born-Gymnasium Neckargemünd. Mago ist der Name eines äthiopischen Nationalparks, der insbesondere auch dem Schutz von Giraffen dient, und Neri ist ein Fluss in eben jenem Nationalpark.

Riesenstern Mago ist für Geübte auch mit bloßem Auge zu sehen

„Die Namenswahl ist also ganz passend. Ich bin sehr zufrieden damit“, sagt Michaela Döllinger. „Und sollten wir weitere Exoplaneten von Mago entdecken, dann haben wir auch für diese Namen, denn der Fluss Neri hat weitere Nebenflüsse“. Und daran arbeiten Michaela Döllinger und ihre Kollegen jeden Tag – oder jede Nacht.

Übrigens ist „Mago“, der rote Riesenstern mit seinem zehn Mal größeren Durchmesser als die Sonne, in der Nähe des Polarsterns sogar mit dem Fernglas sichtbar, für sehr geübte Beobachter unter besten Bedingungen auch mit bloßem Auge.