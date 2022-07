Teilabriss der Schnellstraße? Jenas Fahrplan für den Klimaschutz

Jena. Aktionsplan-Entwurf soll am 7. September auf einer Bürgerveranstaltung mit den Jenaern diskutiert werden. Danach muss nur noch der Stadtrat abstimmen

Von erwartbaren Wünschen nach Freiflächen-Photovoltaikanlagen bis hin zu der Idee, einen Teil der Schnellstraße abzureißen und Fahrbahnstreifen zu realisieren: ganz unterschiedliche Ideen können beim Klimaaktionsplan berücksichtigt werden. Die Stadt will den Entwurf des Planes im Spätsommer präsentieren und zeigen, wie Jena bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden soll.

Seit Dezember 2021 erarbeitet Jena mit der Target GmbH, vielen lokalen Akteuren aber auch den Bürgerinnen und Bürgern den Klima-Aktionsplan. Ziel ist es aufzuzeigen, mit welchen Maßnahmen Jena klimaneutral werden kann, welche Kosten dabei entstehen und wie viel Personal erforderlich sein wird. Die Grundlage hierfür schafft der Stadtratsbeschluss „Jena klimaneutral bis 2035“ vom 14. Juli 2021. Eine Steuerungsgruppe – bestehend aus 36 Mitgliedern aus Verwaltung, Kommunalpolitik, Zivilgesellschaft, Wohnungsunternehmen, Stadtwerken und vielen weiteren – erarbeitet den Plan. Am 23. August wird der Arbeitskreis zum fünften und letzten Mal zusammenkommen.

Die Maßnahmen, wie Jena bis 2035 klimaneutral werden kann, wurden von den Arbeitskreismitgliedern in vielen themenspezifischen Werkstätten erarbeitet. Auch die Jenaer Bevölkerung konnte sich im Rahmen von unterschiedlichen Bürgerbeteiligungsformaten aktiv am Erarbeitungsprozess beteiligen. So veranstaltete der Runde Tisch „Klima und Umwelt“ am 24. April den „Klima-Tag-Jena“, bei dem Ideen für den Klima-Aktionsplan diskutiert und gesammelt wurden. Darüber hinaus konnten die Bürgerinnen und Bürger von März bis Anfang Juli über eine Online-Ideen-Karte Vorschläge für ein klimaneutrales Jena einbringen. Insgesamt sind 811 Vorschläge eingegangen.

„Ambitionierter Fahrplan“

Der Klimaschutz-Koordinator der Stadt Jena, Kevin Muschalle-Momberg, hebt die Schnelligkeit des Prozesses hervor: „Dass wir in nur wenigen Monaten einen solch ambitionierten Klimaschutz-Fahrplan für Jena entwickelt haben, ist eine enorme Leistung aller Beteiligten. Vor dem Hintergrund der sich weiter verschärfenden Energie- und Klimakrise ist diese Geschwindigkeit allerdings auch notwendig.“ Die Target GmbH stellt derzeit die erforderlichen Maßnahmen und deren Beschreibungen zusammen. Am 7. September soll der Entwurf des Klima-Aktionsplans der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Danach kommt er als Beschlussvorlage in den Stadtrat. Wenn die Stadtverordneten ihm zustimmen, werden die Maßnahmen umgesetzt.

7. September, 17 bis 20 Uhr, Historisches Rathaus