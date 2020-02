Das Verkehrszeichen weist am Ortseingang Waldeck an der Kreisstraße K 207 auf die Amphibienwanderung hin.

Saale-Holzland. An 7500 Metern Straßen stehen im Landkreis Schutzzäune für Frösche, Kröten & Co.

Tempo runter: Amphibien im Saale-Holzland schützen

Bei steigenden Temperaturen machen sich auch Amphibien auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Frösche, Kröten, Molche und Unken sind schützenswerte Arten nach der Bundesartenschutzverordnung, macht das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises aufmerksam.

Oftmals müssen die Tiere Straßen überqueren, auf denen sie schlimmstenfalls überfahren werden, auch Luftverwirbelungen und Drücke bedeuteten Lebensgefahr. „Nur bei einer Fahrgeschwindigkeit bis 30 km/h ist der Druck so gering, dass Kröten überleben können“, heißt es vom Landratsamt.

Um die Amphibien zu schützen, stellen ehrenamtliche Naturschützer an 19 Stellen mobile Schutzzäune auf. Insgesamt werde dadurch eine Länge von rund 7500 Metern entlang von Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen abgesichert. Das Programm zur Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Thüringen (NALAP) fördere die Projekte.

Der Saale-Holzland-Kreis stehe sowohl mit der Anzahl an NALAP-Verträgen als auch mit der Länge der abgesicherten Amphibienwanderstrecke an erster Stelle in Thüringen. „Das ist vor allem den engagierten ehrenamtlichen Naturschützern zu verdanken“, sagt Landrat Andreas Heller. „Diesem freiwilligen Einsatz gebührt Lob und Anerkennung.“

Autofahrer können ihren Teil dazu beitragen, die Amphibien zu schützen. So weisen Verkehrsschilder auf die Straßenabschnitte hin, die von Fröschen und anderen Tieren überquert werden. Autofahrer sollten dort ihr Tempo drosseln - nicht nur für die Tiere, sondern auch für die freiwilligen Helfer, die morgens und abends im Einsatz sind.

An stark befahrenen Straßenabschnitten kann es zusätzlich zum Zeitpunkt der Amphibienwanderung (März und April) auch zu Geschwindigkeitsbegrenzungen kommen, so beispielsweise an der Landesstraße L 1077 im Rothehofbachtal und an der L 1062 Lippersdorf-Erdmannsdorf.

Das sind die Straßenabschnitte mit Amphibienschutzzäunen:

- L 1062 Straße zwischen Lippersdorf u. Erdmannsdorf

- L 1077 Rotehofbachstal, von Wolfersdorf bis Abzweig Meusebach

- L 1075 Bad Klosterlausnitz, „An der Straße von Hermsdorf nach Schöngleina“

- L 2308 Bucha Richtung Göttern

- L 2318 Weißbach-Karlsdorf, Ortseingang Karlsdorf

- L 1070 „An den Ziegenböcken“

- K 126 Seifartsdorf, vor Ortseingang

- K 172 Bereich Dehnamühle

- K 192 Bereich Altendorfer Teiche

- K 170 Leubengrund- K 207 Waldeck, Ortseingang aus Richtung Thalbürgel

- K 207 Thalbürgel zw. Abzweig Klosterstraße und Abzw. Am Stutenberg

- K 115 Rausdorf, Ortseingang aus Richtung Gernewitz

- K 115 Untergneus in Richtung Geisenhain

- Mörsdorf Hauptstraße, gegenüber Teich

- Bad Klosterlausnitz, Jenaische Straße, Kurpark

- Eisenberg, Gewerbegebiet „In den Wiesen“

- Rudelsdorf, Zum Brauteich, gegenüber Brauteich