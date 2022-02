Theaterhaus Jena: Flüchtlinge erzählen ihre Geschichten

Jena. Die Live-Performance kann kostenlos am Sonntag, 27. Februar, gestreamt werden.

„Das Eiserne Herz“, eine Performance von und mit dem Theaterkollektiv des Thüringer Flüchtlingsrates, ist als Live-Übertragung am kommenden Sonntag, 27. Februar, ab 18 Uhr zu erleben.

Eine Gruppe von Menschen aus sieben unterschiedlichen Ländern hat sich in dem Stück aller Widrigkeiten zum Trotz auf eine Reise gemacht, um Grenzen abzubauen und eine transkulturelle Gemeinschaft zu erschaffen. „Sie erzählen Geschichten von dieser Reise und von vielen Reisen, die vor langer Zeit begonnen haben und die noch immer nicht beendet sind. Geschichten über Erinnerungen und Sehnsüchte, über die Widrigkeiten und das Überleben inmitten des eisernen Herzens“, heißt es in der Ankündigung. Aus Musik, Tanz, Bildern und Geschichten entstehe das Mosaik eines kollektiven Gedächtnisses der Überlebenden.

Künstler und Laien-Darsteller vereint

Das Theaterkollektiv des Flüchtlingsrates besteht zum größten Teil aus ehemaligen Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Künstler und Laien-Darsteller aus der ganzen Welt haben sich im August formiert, um den aus ihrer Sicht rassistischen Alltag in Suhl und anderen Thüringer Unterkünften zu dokumentieren und aufzuarbeiten. In Workshops haben sie sich auf künstlerische Weise miteinander ausgetauscht und Methoden der Dokumentation, der Darstellung, der Verarbeitung und der Selbstermächtigung entwickelt.

Den Link zur Live-Übertragung findet man auf www.theaterhaus-jena.de.