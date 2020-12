Theaterhaus Jena nimmt Zuschauer mit auf den Weg zur Reue

Das Theaterhaus Jena bietet am 10., 11. und 12. Dezember das Stück „Ich bereue" kostenlos als Live-Stream im Netz an.

Die Vorstellungen unterscheiden sich von denen im normalen Spielbetrieb: An allen drei Abenden, die in Echtzeit über die Theaterhaus-Internetseite abrufbar sind, gibt es jeweils einen so genannten „Lokal Hero“. Dieser wird jeden Abend neu zu seinen ganz persönlichen Triggerpunkten der eigenen Reuegefühle befragt.

Denn Reue ist das Thema des Abends, der irgendwo zwischen Talkshow und Therapiesitzung zu verorten ist. Können die Spieler Menschen zur Reue verhelfen und ergibt sich daraus eine positive, verbessernde Kraft? Oder stehen sie vor einem Paradox, weil Reue qua Definition nur in der Rücksicht funktioniert und für einen Lernprozess und dadurch bessere Handlungen in der Zukunft Reflexion, nicht zwingend aber Reue vonnöten ist?

Wechsel zwischen dokumentarischem Material und fiktionalem Spiel

„Ich bereue“ stellt den Zuschauern unterschiedlichste Menschen vor: Einen Transmenschen, der seine Transition mit Geschlechtsmerkmalen zweier unterschiedlicher Geschlechter abgebrochen hat, einen rechten Politiker, der zum Islam konvertiert ist, einen Familienvater, der ein Vermögen verloren hat, einen Sänger, der sein Konzert trotz mangelnder Qualität nicht bereuen will – sie alle stehen vor uns, werden befragt und bringen hoffentlich Licht ins Dunkel, das bei Shakespeare schon Claudius im „Hamlet“ beschreibt: „Zu sehn, was Reue kann. Was kann sie nicht? Was kann sie, wenn man nicht bereuen kann?“

In einem stetigen Wechsel zwischen dokumentarischem Material und fiktionalem Spiel nehmen die Schauspieler Walter Bart und Leon Pfannenmüller und der Musiker Oliver Jahn den Zuschauer mit auf den Weg zur Reue.

Der Zugang zum Live-Streaming, den man unter www.theaterhaus.jena.de findet, ist kostenlos. Das Stück wird am 10., 11. und 12. Dezember jeweils ab 20 Uhr im Live-Stream zu sehen sein.