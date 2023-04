Theaterhaus Jena: Ogo geht und macht nun erst einmal 20 Jahre nichts

Auf der Unterbühne: Reinhard Krüger, den die meisten nur als Ogo kennen, ist dienstältester Techniker am Jenaer Theaterhaus. Im Juni geht er in den Ruhestand.

Jena. Der dienstälteste Techniker am Theaterhaus Jena über seine Arbeit im Verlaufe der Jahrzehnte, junges Theater und Dinge, die ihn „greifen“.

Ogo sitzt im Besprechungsraum auf halber Treppe im Jenaer Theaterhaus, streicht sich die schulterlangen grauen Haare hinters Ohr, die nur während der Zeit als Bausoldat zwangsweise einmal gekürzt wurden, und blickt zurück auf seine letzten 30 Dienstjahre als Techniker im Jenaer Theaterhaus. Eigentlich heißt Ogo Reinhard Krüger, doch nur wenige kennen seinen bürgerlichen Namen. In wenigen Wochen geht der 65-Jährige in den Ruhestand. Grund genug, Ogo über seine letzten drei Dienstjahrzehnte zu befragen.

Den Wandel im Kulturbetrieb hat er hinter den Kulissen miterlebt und mitgestaltet, hat unzählige Stücke gesehen, Ensembles in Jena begrüßt und wieder verabschiedet. Sowohl räumliche als inhaltliche Veränderungen beschreibt Ogo – einige gefallen ihm, anderes betrachtet er mit gelassener Nüchternheit.

Umgang mit jungen Menschen hielt ihn jung

Er sagt: „Früher war ich bei allen Premieren dabei – mittlerweile hat das Interesse da etwas nachgelassen.“ Klar fühle er sich als Techniker mitverantwortlich, wenn eine Inszenierung nicht so gut laufe, oder freue sich, wenn es besonderen Zuspruch beim Publikum finde. Doch heute, so zumindest empfindet es Ogo, würden viel persönlichere Probleme auf die Bühne gebracht. Da komme er sich manchmal vor wie ein Voyeur. „Ich bin nicht so interessiert an den intimen Details.“

Aber vielleicht ziele das Theaterhaus auch auf ein jüngeres Publikum, „mich greifen die persönlichen Themen der jungen Menschen nicht so“. Andererseits sei es wohl auch der Umgang mit den vielen jungen Menschen am Theater gewesen, der ihn selbst jung gehalten habe.

Ihn selbst habe es nie auf die Bühne gezogen. Reinhard Krüger arbeitet gern hinter den Kulissen: „Mit meinem Thüringer Dialekt wäre ich für die Bühne auch eher ungeeignet.“ Foto: Jördis Bachmann

Ogo wirkt pragmatisch – um ihn zu „greifen“ braucht es einiges. Doch natürlich gab es die Höhepunkte im Theater, die ihn griffen und ihm in Erinnerung blieben. Eines seiner frühesten Highlights war beispielsweise die Inszenierung von „Macbeth“ in den 90er-Jahren, damals unter den Leitern Horst Lonius und Sven Schlötcke, den Mitbegründern der Jenaer Theaterhaus gGmbH. „Von dem Stück reden wir heute noch“, sagt Ogo. Es sei damals unheimlich aufwendig gewesen, auch technisch – und ein großer Erfolg.

Ogo kann sich noch an die Zeiten erinnern, als im Hinterhof des Theaterhauses Berge von Schrott und Müll lagerten. An die Werkstatt und die Probebühne, die sich heute hinter dem Theaterhaus befinden, sei damals noch nicht zu denken gewesen. Auch die Unterbühne sei noch ein echtes „Drecksding“ gewesen. Heute sieht das ganz anders aus, die Unterbühne ist mittlerweile Foyer und Veranstaltungsraum zugleich.

Die Arbeit der Techniker sei zumindest in der Hinsicht leichter geworden. In den Anfangsjahren sei die Ausrüstung natürlich wesentlich spartanischer gewesen, es gab keinen Aufzug, ein riesiges Bühnenpodest und vieles war aus Komplettstahl – schwere Bauteile. Die Arbeit war körperlich anstrengender. Heute ist vieles elektrifiziert, sagt Ogo. Das erleichtere do einiges.

Andererseits gebe es auch oft überzogene Vorstellungen und Ideen der Bühnenbildner, die dann umgesetzt werden sollen, aber am Ende eben doch ganz anders aussehen als zunächst geplant. Materialkunde sei da einfach sehr wichtig und ein gewisser Realismus in der Ideenentwicklung, so Ogo. Natürlich scheitere einiges auch am Etat oder an der knappen Zeit, die man für die Vorbereitungen habe, doch bisher habe man im Team letztlich immer einen Weg für eine gute Umsetzung gefunden – und gutes Theater sei schließlich auch mit wenig Etat möglich.

Vom Klempner zum Theatermann

Eigentlich ist Ogo gelernter Klempner, war dann bei Zeiss als Dekorateur angestellt. Nach der Wende sei sein Zeiss-Kollege Türk Damer – heute Leiter des Veranstaltungsservices bei Jenakultur – auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, ob er nicht ans Theaterhaus kommen wolle. Für Ogo war es kein Problem, sich auf den künstlerischen Betrieb einzulassen. Schon zu DDR-Zeiten sei er kulturinteressiert gewesen und gern ins Theater gegangen. Er habe sich stets wohlgefühlt am Theater. Ihn selbst habe es nie auf die Bühne gezogen. Er arbeitet gern hinter den Kulissen: „Mit meinem Thüringer Dialekt wäre ich für die Bühne auch eher ungeeignet.“

Dass Ogo nun nach 30 Jahren am Theaterhaus geht, sei schon ein komisches Gefühl. „Ich kann mir das Leben ohne die vielen Menschen noch gar nicht so richtig vorstellen.“ Doch anscheinend freut er sich auch auf die Ruhe: Zunächst wolle er mal 20 Jahre lang nichts machen, sagt er auf die Frage, was er denn mit seinem Ruhestand anfangen wolle, und lacht.