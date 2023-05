Theaterhaus Jena spielt wieder „Friendship Never Ends“

Jena. Drei Aufführungen am Donnerstag, Freitag und Samstag kommende Woche. Das Stück thematisiert das Konzept der Freundschaft.

Das Theaterhaus Jena lädt für Donnerstag, Freitag und Samstag ein zur hashtagmonike-Produktion »Friendship Never Ends«.

»Yah got to have friends«, singt Bette Midler im Angesicht der AIDS-Pandemie, während den davon Betroffenen die Überlebenswichtigkeit von Freundschaftsnetzwerken bewusst wird. Jahrzehnte später stellten sich hashtagmonike (Mona Vojacek Koper, Henrike Commichau) in Jena dem Wert der Freundschaft angesichts einer Pandemiebekämpfung, die Freundschaft als Kategorie kaum beachtet.

Immer schon sei die Freundschaft eines der wichtigsten gesellschaftlichen Mittel des Zusammenhalts, doch zugleich sei sie der freie Vogel, ungezähmt und ohne rechtlichen Rahmen. Während die RZB (die romantische Zweierbeziehung) auf Besitzverhältnissen gründe und diese mit der Idee der Romantik ausgestalte, basiere die Freundschaft auf Freiwilligkeit, einem steten Aushandeln dieser Beziehung, die die Gesellschaft nur als informell anerkenne. Zeit, dieser freien Struktur ein Denkmal zu setzen, heißt es in einer Mitteilung des Theaters.

»Friendship Never Ends« reiße einen Bogen der Erfahrungen auf, gebe Einblicke in die Ausgestaltungen von Freundschaften, in Momente größten Zusammenhalts, aber auch tiefster Enttäuschung. Mit Wärme, Humor und Musik wollen Henrike, Mona und Paul die Besucher mit auf eine wilde Reise nehmen. red

Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Information Jena, Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.