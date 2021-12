Theaterhaus Jena stellt den Spielbetrieb ein

Jena. Karten können in der Touristinformation Jena zurückgegeben werden

Das Theaterhaus Jena gibt am 27., 28., 29. und 30. Dezember das Stück „Zur Wartburg“ und stellt im Januar den Spielbetrieb vorerst ein. Man reagiere damit auf die allgemeinen Verunsicherung in Bezug auf die vordrängende Omikron-Variante. Man könne nicht abschätzen, ob 2G+ für das Publikum die Mitarbeiter als Schutz vor Ansteckung ausreichend sei. Die Probenarbeit im Theaterhaus gingen weiter. „Wann wir am Theaterhaus den öffentlichen Spielbetrieb wieder aufnehmen, lässt sich zur Zeit noch nicht sagen“, heißt es in einer Mitteilung. Bereits erworbene Karten können in der Touristinformation Jena zurückgegeben werden.