Thomas Kunst in Jena: Feldzug gegen marktkonforme Konventionen

Jena. Literatur trifft Jazz in der Jenaer Villa Rosenthal

Der Autor Thomas Kunst trifft am 17. November in der Villa Rosenthal auf das Jazz-Trio „Keys & Screws“. Thomas Kunst hat es mit seinem ungemein lebendigen und vielschichtigen Aussteiger-Roman „Zandschower Klinken“ auf die diesjährige Shortlist des deutschen Buchpreises gebracht. Mit unbändiger Fantasie und viel Witz erzählt er darin von einer solidarischen Gemeinschaft, die sich am eigenen Schopf aus der Misere zieht.

Thomas Kunsts Prosa und seine Lyrik ergänzen sich aufs trefflichste mit dem Sound des Trios (Jan Roder, Bass; Thomas Borgemann, Saxofon und Willi Keller, Schlagzeug). Das Ganze ergibt einen stimmungsreichen Abend, in dem die Künstler mit Wucht, Humor und Ironie gegen marktkonforme Konventionen zu Felde ziehen.

Es gilt 3G-Plus. Karten gibt es im Ticketshop auf www.lesezeichen-ev.de

Mittwoch, 17. November, 19.30 Uhr,Villa Rosenthal