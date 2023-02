Thüringen und seine Dialekte in Jenas Erzählcafé

Jena. Thüringisch ist nicht gleich Thüringisch: Film und Gespräch in Jena mit dem Regisseur Gerald Backhaus

Beim nächsten Erzählcafé geht es um Dialekte. Gerald Backhaus, der aus Gotha stammende Filmemacher, zeigt in seinem Streifen die sprachliche Vielfalt im Thüringer Land, fast vergessene bzw. bald vergessene Sprachen – die Dialekte. Er zeigt, dass Thüringisch nicht gleich Thüringisch ist.

Backhaus reiste durch Thüringen, führte Interviews und fand seine Mundart-Protagonisten in Leina, Meiningen, Altenburg, Saalfeld, Haßleben, Ringleben, Langula, Ruhla und Rauenstein. Die Dialekte unterscheiden sich manchmal von Dorf zu Dorf. Szenisch fängt er die speziellen Dialekte und Mundarten ein, die er in einem 82-minütigen Dokumentarfilm präsentiert. Dieser kam 2019 ins Kino, 2021 folgte ein zweiter Teil. Die Idee, den Film und seinen Regisseur, der in Berlin lebt, nach Winzerla zu holen, hatten Susanne und Michael Baldrich. Sie sahen seine Filme letztes Jahr zum „Tag der Sommerfrische“ in Schwarzburg und waren begeistert.

Im Erzählcafé wird der erste Teil von „Thüringen, Deine Sprache. Thüringer Dialekte und Mundarten“ gezeigt. Im Anschluss daran steht Gerald Backhaus als Gesprächspartner zur Verfügung. An seiner Seite wird die Dialektforscherin Susanne Wiegand sein. Sie ist Ansprechpartnerin in der „Arbeitsstelle Thüringische Dialektforschung“ am Institut für Germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Jena.

Erzählcafé am Freitag, 10. Februar, 19 Uhr, Jugendzentrum „Hugo“, der Eintritt frei.