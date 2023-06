Thüringens beste Schülerlotsen kommen aus Jena

Jena. Emily Pfohl, Shirley Schmidt und Henriette Dreßler belegen im thüringenweiten Wettbewerb die ersten drei Plätze.

Die Gewinnerinnen des Landesschülerlotsenwettbewerbes in Erfurt kommen aus Jena: Den ersten Platz belegte Emily Pfohl, gefolgt von Shirley Schmidt auf dem zweiten Platz und Henriette Dreßler auf dem dritten Platz. Das Trio wurde jetzt von der Leiterin der Landespolizeiinspektion Jena, Sandra Pflug-Hellwig, empfangen.

Pflug-Hellwig lobte besonders das Engagement der Mädchen: Denn nach der absolvierten Ausbildung unter den kritischen Augen von Denise Biertümpfel führen sie dieses Ehrenamt freiwillig und bei Wind und Wetter tagtäglich durch. Und stets mit dem Ziel, dass alle Schüler und Schülerinnen ihrer Schule – vorrangig die Jüngeren – einen sicheren Schulweg haben.

Einen Wermutstropfen hatte die Veranstaltung trotzdem. Zur Siegerehrung im Thüringer Landtag wurde der Landessiegerin Emily Pfohl die Teilnahme am Bundesausscheid der Schülerlotsen in Aussicht gestellt. Dieser Ausscheid werde jedoch leider nicht stattfinden, heißt es in einer Mitteilung.

Verkehrssicherheit in den Fokus der Öffentlichkeit rücken

Insgesamt nahmen zehn Schülerlotsen aus verschiedenen Städten Thüringens an dem Wettbewerb teil und zeigten ihr Können und Wissen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis bei der Lotsung von jüngeren Schulkindern. Die Teilnehmenden hatten die Aufgabe, die Geschwindigkeit und das Bremsen von drei verschiedenen Fahrzeugen einzuschätzen sowie den Abstand von verschiedenen Kegeln am Fahrbahnrand zu bestimmen.

Der Landesschülerlotsenwettbewerb in Erfurt sei nicht nur ein Wettstreit um den Sieg gewesen, sondern vor allem eine Plattform, um das Thema der Verkehrssicherheit in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.

In Thüringen würden sich rund 80 Schülerlotsen für die Verkehrssicherheit engagieren, heißt es abschließend in der Mitteilung. red