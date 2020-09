Thüringer Feuerwehrgeschichte ist digitalisiert

Ab der Hälfte des 19. Jahrhunderts professionalisierte sich das Feuerwehrwesen in Deutschland. Berufsfeuerwehren wie Freiwillige Feuerwehren bildeten sich und organisierten sich in Verbänden. Ein Zeugnis dieser Prozesse sind die Feuerwehrzeitungen. Diese Quelle der Regionalgeschichte konnte nun im Stadtmuseum Camburg digitalisiert werden.

Über Fördergeldern der Thüringer Staatskanzlei ist das Projekt möglich geworden, teilt Museumsleiterin Pauline Lörzer mit. In der Thüringischen Feuerwehr-Zeitung wurde von November 1913 bis 1941 über die Arbeit der Verbände, das Geschehen der einzelnen Feuerwehren, größere Einsätze und Katastrophen, aber auch über Entwicklungen und Neuerungen berichtet. Sie sei damit ein Spiegelbild der Regional-, Kultur- und Technikgeschichte.

Volltextsuche wird ermöglicht

Herausgegeben wurde die Monatsschrift im Camburger Verlag Robert Peitz (später von seinem Nachfolger Gustav Neuenhahn). Sie galt als das zentrale offizielle Organ des Thüringer Feuerwehrverbandes.

Bis Ende September werde auch die OCR-Texterkennung abgeschlossen sein, welche eine Volltexterkennung und damit eine Schlagwortsuche in den Zeitschriften ermöglicht. Die Digitalisierung erfolgte in der Thüringischen Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) in Jena, die Text- und Strukturerkennung sei durch die durch Innsbruck University Innovations GmbH umgesetzt worden.

Einsehbar ist die Feuerwehrzeitung unter https://zs.thulb.uni-jena.de, über das Thüringer Kulturportal (kulthura) https://www.kuwi-thueringen.de oder über die Seite des Stadtmuseums http://www.camburg-museum.de.