Thüringer Ortsmeisterschaft: Mit Holzland-Power schlägt sich Hermsdorf auf Platz 2

Da muss das Kissen hin: Marcus Scholich heizte die Stimmung an und trieb seine Truppe beim Bungee-Run von Punkt zu Punkt. Am Ende liegt Hermsdorf auf Platz 2 – vorläufig. .

Hermsdorf. Hermsdorf gehört zu den Finalisten der Ortsmeisterschaft unserer Zeitung. Wettkämpfe sorgen für Stimmung

Holzland-Power: Beim Finale der Thüringer Ortsmeisterschaft setzte Hermsdorf am Sonntag ein Zeichen. Mit 347,6 Punkten landete die Kleinstadt auf Platz 2. Beim inoffiziellen Thüringer Fünfkampf, der von Funke Medien Thüringen und damit von unserer Zeitung ausgerichtet wurde, sackte das Team Punkte für Punkte ein und wird bislang nur von Molbitz im Saale-Orla-Kreis mit 400 Punkten getoppt.

Was beim Fußball-Heimspiel der zwölfte Mann ist und häufig genug den Unterschied macht, war in Hermsdorf Marcus Scholich: Von kräftiger Statur – die Maibaumgesellschaft ließ grüßen – sprengten er und seine Mitstreiter nicht nur mehrmals den Klettverschluss beim Bungee-Run. Er feuerte das Team derart an, gab Zeichen, wo gefälligst das mit Klettband ummantelte Kissen angebracht werden müsse und war so in Fahrt, dass jedes Ergebnis unter acht Metern einer Niederlage gleichkommen werde. Die gab es an der Stelle tatsächlich nicht, sondern stattdessen 102,6 gute Punkte.

Weltmeisterlich. Niklas Zinke musste sich am Fließband die Gegenstände merken. Foto: Thorsten Büker

31 Sekunden im Sattel

Der schnöde Parkplatz am Rathausplatz bot für den Nachmittag die Kulisse für ein Sport- und Volksfest, das Zuschauer und Teilnehmer bestens unterhielt. Erzieherinnen des Kindergartens Max und Moritz verkauften Kaffee und Kuchen, der Caterer „Salsa Verde“ ließ den Rost brennen und natürlich gab es auch Bier und Limo. Warum der Spaß? „Weil wir der Jugend was Gutes tun wollen“, sagt Annett Neupert, die den Aufruf für die Ortsmeisterschaft in dieser Zeitung gelesen hatte und kurzerhand entschied: „Da machen wir mit.“ Sie sagt: „Holzland-Power!“ Und auch ihr Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) sagt „Holzland-Power!“ Dabei sein ist nicht alles, denn der Gewinner darf von 5000 Euro träumen. Und 3000 Euro sind es für den Zweitplatzierten, wobei die Hermsdorfer für ihre Finalteilnahme bereits mit 1000 Euro rechnen können.

Die erste Disziplin war eine Hommage an die Fernsehshow „Am laufenden Band“, wobei Niklas Zinke sich 12 von 20 Gegenständen merken konnte, die auf dem Fließband vor ihm passierten. Moderator René Pfeuffer machte sofort klar, dass Vorsagen wie eine Blutgrätsche gewertet und zu Punktabzug führen werde. Beim anschließenden Ritt auf einem elektrischen Bullen waren die Kinder nicht zu schlagen: Lenja und Leon hielten sich 31 Sekunden im Sattel und das Publikum tobte.

Eigentlich schien Hermsdorf auf der Siegerstraße zu sein und hatte alle Chancen, Molbitz zu toppen. Dann hatte Saskia Zillig kein Glück, denn bei dem Geschicklichkeitsspiel „Heißer Draht“ versagten ihr die Nerven: Es gab keinen Punkt. Beim abschließenden Quiz beantwortete Torsten Henschel neun von zehn Fragen richtig. Das sicherte den Hermsdorfern vorerst Platz 2. Hätten Sie es gewusst? Was meint der Thüringer, wenn er von einem Bittel spricht? Natürlich, den Einkaufsbeutel.

Torsten Hentschel mit Sohn Niklas und Moderator René Pfeuffer (links). Foto: Thorsten Büker

In einer Woche fällt die Entscheidung. Dann findet das Finale in Ellrich im Landkreis Nordhausen statt. Nach Molbitz und Hermsdorf liegen Sprötau im Landkreis Sömmerda mit 346,2 Punkten und Bernterode im Landkreis Eichsfeld mit 318 Punkten bislang auf den Plätzen 3 und 4. Die Hermsdorfer schielten am Sonntag aufs Geld und die Geselligkeit. Und warum engagiert sich ein Medienunternehmen? „Weil wir zeigen wollen, dass wir auch in der Fläche präsent sind“, sagt der stellvertretende OTZ-Chefredakteur Tino Zippel. Die Kindertanzgruppe Caprice beendete den offiziellen Teil; Maja-Philie Baumgart, Schülerin am Holzlandgymnasium, sang zu Beginn der Veranstaltung.