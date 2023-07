Thüringer Rose 2023 zweimal nach Jena vergeben

Jena/Eisenach. Herbert Bartsch und Sabine Köhler in Eisenach ausgezeichnet

Mit der Thüringer Rose sind am Freitag zwei Menschen aus Jena ausgezeichnet worden.

Herbert Bartsch engagiert sich seit vielen Jahren im Verein „Hilfe für die Kinder von Tschernobyl“. Seit den 90er Jahren setzt er sich mit viel Herzblut für bedürftige Kinder und ihre Familien ein und prägte als Vereinsvorsitzender über fünf Jahre das Vereinsleben maßgeblich. Mit Ideenreichtum und Tatkraft organisierte er Ferienprogramme und bot als Gastvater Kindern aus bedürftigen Familien eine liebevolle Unterstützung. Sein Engagement ist unverzichtbar für den Verein.

Seit 2014 leistet Sabine Köhler als Notfallseelsorgerin Hilfe für Menschen in Notlagen. Als Leiterin der Notfallseelsorge in Jena hat sie maßgeblich zur Etablierung und Professionalisierung des Teams beigetragen. Sie knüpft Kontakte und engagiert sich aktiv in der Ausbildung neuer Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger. Köhler investiert Zeit und Mühe in die Fortbildung ihres Teams sowie in die Schulungen von Rettungskräften und Schulpersonal. Ihre Einsatzbereitschaft ist beispielhaft.

Auszeichnung erinnert an die Heilige Elisabeth von Thüringen

Hilfe für Pflegebedürftige, Unterstützung für Geflüchtete, Notfallseelsorge: Für ihr ehrenamtliches soziales Engagement wurden insgesamt zwölf Frauen und Männer mit der „Thüringer Rose“ geehrt. Die Auszeichnung erinnert an die Heilige Elisabeth von Thüringen (1207-1231), die sich um arme und kranke Menschen gekümmert hatte und wegen ihrer Barmherzigkeit heiliggesprochen wurde. Der Sage nach soll sich Brot in ihrem Korb, das sie Armen geben wollte, bei einer Kontrolle zu ihrem Schutz in Rosen verwandelt haben.

Ihre Wirkungsstätte war die Wartburg, auf der Sozialministerin Heike Werner (Linke) die mit insgesamt 3000 Euro dotierte Auszeichnung übergab. Im Vorfeld bezeichnete Werner das ehrenamtliche Engagement als Grundpfeiler der Gesellschaft. „Die vielen Menschen, die sich in Thüringen freiwillig und mit großem Einsatz für das Gemeinwohl einsetzen, tragen maßgeblich zur Stärkung des Zusammenhalts und zur Verbesserung der Lebensqualität bei.“

Für den Jener Tschernobylverein ist es bereits die zweite Thüringer Rose. Das inzwischen verstorbene Vereinsmitglied Martha Meinhardt erhielt sie vor über 20 Jahren verliehen.