Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena schließt

Auch die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek ThULB wird jetzt wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Wie der kommissarische ThULB-Direktor Michael Lörzer auf Nachfrage am Sonnabend sagte, gilt die Regelung vorerst von Dienstag an bis Ostern. Tatsächlich verzeichne die Bibliothek eine hohe Nutzerfrequenz; nicht selten seien 1000 Menschen gleichzeitig im Haus. Die Hauptstelle an der Ecke Fürstengraben/Bibliotheksplatz verfüge für Nutzer über 900 Arbeitsplätze; die Teilbibliothek für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften am Campus Abbeplatz/Krautgasse noch einmal über 700 Arbeitsplätze.

Mahnfristen ausgesetzt

Von Montag an würden in allen Teilen der Bibliothek die Mahnfristen ausgesetzt; wiederum solle Anfang der Woche ein elektronischer Lieferdienst aktivierte werden, sagte Michael Lörzer. Der normale Arbeitsbetrieb für das ThULB-Team laufe aber weiter.