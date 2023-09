„ThüToTa“: Mittelerde erobert Jena

Jena. Der erste Thüringer Tolkien Tag – oder auch liebevoll ThüToTa – auf dem Papiermühlengelände zog Hunderte Fantasy-Fans aus ganz Deutschland an.

Das Gelände der Papiermühle verwandelte sich am Samstag in Mittelerde. Keine Ahnung, was Mittelerde sein soll? Beim ersten Thüringer Tolkien-Tag, auch liebevoll „ThüToTa“ genannt, hätten Unwissende vermutlich so ziemlich alles über Mittelerde erfahren können. Nur gab es unter den mehr als 500 Besuchern kaum jemanden, der Aufklärung über die von Tolkien erschaffene Welt benötigte, in der seine Fantasy-Roman-Reihe „Der Herr der Ringe“ spielt. Zum ThüToTa kamen Tolkien-Fans, -Liebhaber und -Nerds aus ganz Deutschland angereist.

Der Ideengeber, der den Stein ins Rollen brachte, war Marcel Bülles. Der gebürtige Kölner ist Übersetzer, lebt seit zwei Jahren in Jena und hat im Jahr 1997 die Deutsche Tolkien-Gesellschaft gegründet, ein gemeinnütziger literarischer Verein, der sich mit dem Leben und Wirken des britischen Autors J. R. R. Tolkien auseinandersetzt. Bülles ist in der deutschen Tolkien-Szene bekannt wie ein bunter Hund: Wo er auftaucht, wird ein Tolkien-Stammtisch gegründet, sagt ein Besucher des ThüToTas am Samstag über ihn.

Der Geburtstag von Bilbo und Frodo

So war es schließlich auch in Jena: Der Jenaer Stammtisch „Jenfährtinnen“ wurde am 22. September 2021 gegründet. Dass dieses Datum ein besonderes ist, wissen sicher auch nur die Besucher des ThüToTas: „Der 22. September ist der Geburtstag der beiden Hobbits Bilbo und Frodo“, erklärt Philipp Albrecht vom Jenaer Tolkien-Stammtisch. Schon recht schnell nach der Gründung sei klar gewesen, man will einen Tolkien-Tag veranstalten im „Auenland Thüringen“.

Der erste Thüringer Tolkien-Tag zog am Samstag Hunderte Fantasy-Fans aus ganz Deutschland auf das Festgelände der Papiermühle in Jena. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Zu überregionaler Berühmtheit hat es der Tolkien-Tag in Geldern gebracht, der vom Stammtisch „Linker Niederrhein“ organisiert wird. Auf dem weitläufigen Gelände in Geldern-Pont finden sich neben Mittelaltermarkt und Lagerplätzen für Cosplay-Gruppen eine Künstler- und Büchermeile, Gastronomie, Konzert- und Lesebühnen. An diese erfolgreiche Veranstaltung angelehnt wurde auch das Programmangebot in Jena: In einer Lesehöhle konnte man fantastischen Geschichten lauschen, Workshops luden dazu ein, Elbenohren zu basteln oder sich an der Elbenschrift „Tengwa“ zu versuchen, ein Tolkien-Quiz wurde veranstaltet, das Improtheater „Rabarberkomplott“ machte eine Heldenreise, am Abend spielte die Metal-Band „Mandragora Thuringia“ und zwei Stars der Szene waren gekommen, um einen Live-Podcast zu präsentieren: Max und Ramon.

Die Tollkühn-Stars hautnah

Max und Ramon hatten vor etwa drei Jahren den gemeinsamen Podcast „Tollkühn“ gestartet und haben es seither in der Szene zu erstaunlicher Bekanntheit gebracht. Angereist waren sie aus Straubing und Karlsruhe. Und sie waren nicht die einzigen, die einen weiten Weg zurücklegten, um beim ersten ThüTaTo dabei sein zu können.

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Der erste Thüringer Tolkien-Tag zog am Samstag Hunderte Fantasy-Fans aus ganz Deutschland auf das Festgelände der Papiermühle in Jena. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Kirsi und Katrin kommen aus Jena und genossen den ersten Tolkien-Tag in der Stadt. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Mitinitiator, Übersetzer und bunter Hund der Tolkien-Szene in ganz Deutschland: Der Kölner Marcel Bülles hat 1997 die Deutsche Tolkien Gesellschaft gegründet. Auch Partnerin Susi Weber war dabei, natürlich hat sich das Paar auf einer Tolkien-Veranstaltung kennengelernt. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Hannes aus Jena weiß die Elbenschrift "Tengwa" aufs Papier zu bringen und schrieb für unsere Redakteurin OTZ und TLZ auf. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Moira alias Nicole genoss den Tolkien-Tag. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Hannes aus Jena weiß die Elbenschrift "Tengwa" aufs Papier zu bringen und schrieb für unsere Redakteurin OTZ und TLZ auf. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Lesehöhle, Workshop-Zelt und Bühne: Den Besuchern wurde Abwechslung geboten. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Lesehöhle, Workshop-Zelt und Bühne: Den Besuchern wurde Abwechslung geboten. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Die heimlichen Stars des Tages: Max und Ramon vom Podcast "Tollkühn" haben sich bereits eine breite Fan-Base geschaffen. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Moderatorin des Tages war Beelzeboobs auch Betty Boops genannt. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Veranstaltet wurde der Tolkien-Tag vom Jenaer Tolkien-Stammtisch "Jenfährtinnen", zu dem auch Philipp Albrecht gehört. Er zeigte sich am Samstag während der Veranstaltung überaus zufrieden mit der Resonanz. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Sophia und Sophia kannten sich vor der Veranstaltung nicht, fanden jedoch mehr Gemeinsamkeiten als nur die Namensgleichheit. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Viele Fans hatten sich verkleidet und ließen mit ihren einfallsreichen Kostümen Tolkiens Mittelerde lebendig werden. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Der erste Thüringer Tolkien-Tag zog am Samstag Hunderte Fantasy-Fans aus ganz Deutschland auf das Festgelände der Papiermühle in Jena. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Der erste Thüringer Tolkien-Tag zog am Samstag Hunderte Fantasy-Fans aus ganz Deutschland auf das Festgelände der Papiermühle in Jena. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Der Hobbit Sam, alias Jörg vom Stammtisch "Linker Niederrhein". Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Der erste Thüringer Tolkien-Tag zog am Samstag Hunderte Fantasy-Fans aus ganz Deutschland auf das Festgelände der Papiermühle in Jena. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Tobias aus Armsheim. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Chantal war aus Mönchengladbach angereist, sie gehört zum Stammtisch "Linker Niederrhein" der Deutschlands größtes Tolkien-Fest mit jährlich mehr als 10.000 Besuchern veranstaltet. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Chantal war aus Mönchengladbach angereist, sie gehört zum Stammtisch "Linker Niederrhein" der Deutschlands größtes Tolkien-Fest mit jährlich mehr als 10.000 Besuchern veranstaltet. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Der erste Thüringer Tolkien-Tag zog am Samstag Hunderte Fantasy-Fans aus ganz Deutschland auf das Festgelände der Papiermühle in Jena. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Viele Fans hatten sich verkleidet und ließen mit ihren einfallsreichen Kostümen Tolkiens Mittelerde lebendig werden. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Sophia und Sophia kannten sich vor der Veranstaltung nicht, fanden jedoch mehr Gemeinsamkeiten als nur die Namensgleichheit. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Viele Fans hatten sich verkleidet und ließen mit ihren einfallsreichen Kostümen Tolkiens Mittelerde lebendig werden. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Emilia aus Kahla präsentierte sich als Elbe. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Viele Fans hatten sich verkleidet und ließen mit ihren einfallsreichen Kostümen Tolkiens Mittelerde lebendig werden. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Emilia aus Kahla präsentierte sich als Elbe. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Der "Meister von Seestadt" alias Jens Götz war aus Darmstadt angereist. Er ist Mitglied des Stammtischs "Hibbelisches Gäulche". Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Erster Thüringer Tolkien-Tag in Jena: Fotos des Fantasy-Treffens Der "Meister von Seestadt" alias Jens Götz war aus Darmstadt angereist. Er ist Mitglied des Stammtischs "Hibbelisches Gäulche". Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Der „Meister von Seestadt“ alias Jens Götz war aus Darmstadt gekommen. Er ist Mitglied des Odenwälder Tolkien-Stammtischs „Hibbelische Gäulche“. Der Name ist eine Anlehnung an das „Tänzelnde Pony“, ein Gasthaus in der Herr-der-Ringe-Reihe – wer hätte es nicht bemerkt.

Die Veranstalter des größten Tolkien-Tages, die „Linker Niederrhein“-Stammtisch-Mitglieder, war ebenfalls vor Ort. Klar, so groß wie die Veranstaltung in Geldern, die jährlich über zwei Tage hinweg etwa 10.000 Menschen anziehe, sei der ThüToTa nicht, aber der weite Weg von Mönchengladbach, den Chantal vom Stammtisch „Linker Niederrhein“ auf sich nahm, habe sich gelohnt.

Die Jenaer Veranstalter jedenfalls zeigten sich mehr als zufrieden. Das Wetter war den Tolkien-Freunden gewogen und man habe von Vereinen und Gastronomen aus Jena sowie von den anderen Tolkien-Stammtischen viel Unterstützung bei der Veranstaltungsplanung und -durchführung erhalten, sagt Philipp Albrecht. Der zweite ThüToTa dürfte damit bereits gesetzt sein.