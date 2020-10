Tierheim Eisenberg muss bis 2. November beräumt werden

Zum Tierheim Eisenberg überschlagen sich die Ereignisse: Am Mittwochnachmittag teilte der Zweckverband Veterinärmedizin- und Lebensmittelüberwachungsamt (ZVL) Jena-Saale-Holzland mit, dass er sich für den Erhalt des Tierheims in Eisenberg einsetze. Nach der im Sommer von der Behörde angedrohten und zunächst vom Trägerverein, dem Tierschutzverein im Saale-Holzland-Kreis, mit juristischen Mitteln abgewendeten Schließung schien damit eine Lösung in Sicht. Ein Nachfragen beim Tierschutzverein ergab jedoch ein anderes Bild.

Am Dienstag, also einen Tag vor der Presseerklärung des ZVL, erreichte den Tierschutzverein eine Anordnung des ZVL. Nach dieser ist das Tierheim schrittweise zu beräumen. Das heißt: Bis zum 2. November muss laut der Anordnung der Tierbestand von fünf Hunden und 25 Katzen aufgelöst werden. Der restliche Tierbestand muss demnach bis zum 2. Dezember aufgelöst und der Verbleib der Tiere nachgewiesen werden. Neue Tiere dürfen nicht mehr aufgenommen werden.

Als Begründung führt die Behörde an: das Überschreiten der maximalen Tieraufnahme von Katzen, die Überbelegung im Katzenzimmer, keine ordnungsgemäße Führung des Tierbestandsbuchs, fehlende Beachtung von Tierschutz, fehlende Hygieneordnung, fehlende Herkunftsnachweise zum Erwerb von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sowie Verwehrung des Zutritts für die Kontrollbehörde.

Betriebserlaubnis widerrufen

Vor allem aber steht der Vorwurf im Raum, dass es dem Tierheim an sachkundigem Personal fehle. Grund für den ZVL, die Betriebserlaubnis für das Tierheim mit Verweis auf das Tierschutzgesetz per Bescheid zu widerrufen.

Eine der Tierheim-Mitarbeiterinnen habe gerade die Sachkundigenausbildung absolviert, sagt die Vereinsvorsitzende Doreen Rheinländer. Das Zertifikat werde derzeit gefertigt, eine Information darüber sei jedoch gleich nach dem Ausbildungsende per E-Mail an das Veterinäramt gegangen – am Montag, einen Tag bevor die Verfügung des ZVL per Fax beim Tierschutzverein einging.

Die stufenweise Auflösung des Tierbestandes sei als mildestes Mittel gewählt worden, da für die vorhandenen Tiere eine ordnungsgemäße Unterbringungsmöglichkeit gefunden werden müsse, schreibt die Amtstierärztin Juliane Bähring in der Anordnung. Es müsse sichergestellt werden, dass die Tiere in anderen Tierheimen untergebracht werden können.

Als stellvertretender ZVL-Vorsitzender versichert auch Landrats Andreas Heller (CDU), dass es das Ziel sei, das Tierheim nicht im November schließen zu müsse. Zum Hergang heißt es aus dem Landratsamt: „Der ZVL hat jegliche Unterstützung im Rahmen seiner Möglichkeiten gewährt. Alles Weitere liegt in der Verantwortung des Vereins.“ Mehrere Tierheime in der Umgebung hätten sich bereit erklärt, im Bedarfsfall Tiere aus dem Tierheim Eisenberg aufzunehmen. Welche das seien, wurde nicht gesagt.

Kaum Heimplätze für Tiere

Wirklich Platz haben die Heime in der Nachbarschaft nicht. Auf Zeitungsnachfrage heißt es aus dem Tierheim Jena-Göschwitz: „Für Katzen überhaupt nicht, höchstens für Kleintiere und kleine Hunde.“ Das Tierheim in Schleiz hat eigene Sorgen, baut derzeit um und aus und hat seine Tiere nach Bremen und Cottbus weggeben müssen. Die offizielle Antwort aus der Stadt Gera zu den Kapazitäten des dortigen Tierheims steht zwar noch aus. Aber in Gera ist gemeinhin bekannt, dass das Katzenhaus im Tierheim keine freien Plätze hat.

Im Tierschutzverein im Saale-Holzland-Kreis soll es nach dem Bescheid des ZVL eine Krisensitzung geben. „Wir erwägen verwaltungsrechtliche Schritte“, kündigt die Vorsitzende Doreen Rheinländer an.