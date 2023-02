Der Bahnübergang Döbritschen an der Strecke Jena-Großheringen

Tödlicher Unfall am Bahnübergang in Döbritschen

Döbritschen. Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwochnachmittag am Bahnübergang in Döbritschen gekommen. Die Strecke zwischen Jena und Camburg war gesperrt.

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwochnachmittag am Bahnübergang in Döbritschen (Saale-Holzland-Kreis) gekommen. Ein Mann war von einem Güterzug erfasst worden.

Neben der Bundespolizei und der Kriminalpolizei Jena waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dornburg-Camburg sowie ein Notfallteam der Deutschen Bahn vor Ort. Die Bahnstrecke zwischen Jena und Camburg war von circa 13.50 bis 16.20 Uhr gesperrt.

Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Hotlines 0800/11 10 111 und 0800/11 10 222 und 116 123 anonym und rund um die Uhr Hilfe. Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich. Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken. Infos und eine Auswahl an Hilfsadressen unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote.