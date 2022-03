Töpfereien in Jena und im Saale-Holzland öffnen für Besucher

Uta Mill in ihrer Töpferei in Golmsdorf.

Saaleland. 15 Betriebe im Saale-Holzland und in Jena beteiligen sich am 17. Tag der offenen Töpfereien 2022.

Egal ob gedreht, freihändig aufgebaut oder modelliert – Töpferwaren finden sich in jedem Haushalt und erfüllen so manchen Zweck. Das Töpferhandwerk ist eines der ältesten der Menschheit. Und es hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren.

Am kommenden Wochenende, 12. und 13. März, haben Liebhaber feiner Töpferwaren wieder reichlich Gelegenheit, Keramikern und Töpfern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und beim Besuch in Werkstätten und Ateliers mit ihnen zu fachsimpeln. 15 Betriebe im Saale-Holzland und in Jena beteiligen sich am 17. Tag der offenen Töpfereien.

www.tag-der-offenen-toepferei.de