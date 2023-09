Toilette beschmiert - Reifen zerstochen - Radfahrer verletzt

Jena. Ein 55-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Jena verletzt worden. Diese weiteren Meldungen gibt es von der Polizei am Montag.

Bei einem Unfall ist Montagfrüh in der Naumburger Straße in Jena ein Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer stadtauswärts und wollte nach rechts in die Straße "Am Egelsee" abbiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Der 55-Jährige stürzte und verletzte sich dabei.

Unbekannte zerstechen Autoreifen

In der Nacht zum Sonntag wurden drei Reifen eines Autos, das in der Bachstraße in Jena abgestellt war, zerstochen. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 350 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0237200/2023, entgegen.

Öffentliche Toilette beschmiert

Unbekannte haben in der öffentlichen Toilette am Jenaer Leutragraben das Waschbecken und eine Toilettenbox mit Farbe beschmiert. Die Tat selbst soll sich bereits am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr ereignet haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

