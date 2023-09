Toilettenhäuschen angezündet - Fahrrad gestohlen

Jena. Die Polizei in Jena ermittelt unter anderem wegen eines angezündeten Toilettenhäuschens. Diese und weitere Polizeimeldungen.

Toilettenhäuschen angebrannt

Durch eine Zeugin wurde ein brennendes Toilettenhäuschen im Von-Hase-Weg gemeldet. Nach Angaben der Polizei lief die Frau am Donnerstagmorgen an dem Häuschen vorbei und nahm dabei Brandgeruch wahr. Es wird davon ausgegangen, dass Unbekannte den Handtuchspender angezündet hatten und sich anschließend unerkannt entfernten. Die hinzugerufene Polizei konnte den Schwelbrand löschen, bevor dieser auf die gesamte mobile Toilette übergreifen konnte. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Briefkästen und Klingelanlage beschädigt

Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochmorgen mehrere beschädigte Briefkästen und eine beschädigte Klingelanlage am Eingang eines Mehrfamilienhauses am Salvador-Allende-Platz. Unbekannte hatten hier demnach mehrere Briefkästen aufgebrochen. Ob daraus Inhalte entnommen wurden, ist nicht bekannt. Zudem wurden mehrere Armaturen an der Klingelanlage zerstört. Auch die Eingangstür, am Türgriff sowie an der Scheibe konnten Beschädigungen festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Fahrrad aus Keller entwendet

Zwischen Sonntag und Mittwochabend entwendete ein Unbekannter ein Fahrrad der Marke Cube aus einem Keller in der Kochstraße. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl, als er am Mittwochabend in den Keller des Mehrfamilienhauses ging. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.