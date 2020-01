Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tombolalose für Haus Ekk-Stein in Jena verkauft

Der Erlös der Tombola zur Einweihung des neuen Standortes der Firma Dröschler Werkstattausrüstung GmbH in Zöllnitz kann sich sehen lassen: knapp 1.000 Euro kamen da zusammen. Dieses Geld hat Firmeninhaber Matthias Dröschler jetzt Katrin Mohrholz von der Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e.V. übergeben.

Spielzimmer und Platz zum Chillen

Gedacht ist das Geld für das Haus Ekk-Stein, in dem kleine Patienten der Kinderkrebsstation des Uni-Klinkums liebevoll ausgestattete Spiel- und Aufenthaltsräume finden, die ihnen Normalität und Ablenkung vom Kranksein, entweder in der Gemeinschaft oder auch mal allein in der Zurückgezogenheit bieten. „Du kannst ins Ekk-Stein rübergehen“, sei auf der Kinderkrebsstation der Jenaer Universitätskinderklinik eine gern gehörte und ebenso gern ausgesprochene Erlaubnis, verriet Katrin Mohrholz. Zudem gibt es im Ekk-Stein auch Räume für Familienfeiern, ob es die Schuleinführung von Geschwister der jungen Patienten oder wie jüngst angefragt, die Silvesterparty eines Jugendlichen mit seinen Freunden sei.

Ekk-Stein-Ausstattung und Sozialpädagogen werden von Spenden finanziert

Neubau, Einrichtung und Ausstattung des Ekk-Stein finanzieren sich ausschließlich aus Spenden wie denen von Matthias Dröschler. Sein Unternehmen ist bereits seit zwei Jahren Partner der Elterninitiative für krebskranke Kinder. Aktionen wie das Kinderschminken auf dem Dröschler-Firmenfest oder jüngst das Anspitzen von Weihnachtsbäumen in einem Gartencenter gegen eine kleine Spende bringen Geld in die Vereinskasse, Partnerschaften mit Firmen, dank derer das siebenköpfige Team von festangestellten Sozialpädagogen wirken könne. Zudem bestünden Praktikumspartnerschaften mit dem Bereich Sozialpädagogik der FSU Jena. So können für einen wöchentlichen Stationsrundgang jeweils „Kisten“ neu mit Spielzeug, oder einer Zeitung gepackt werden, die Langeweile bei den kleinen Krebspatienten vertreiben helfen. Dafür wird bei Dröschlers auch weiter gesammelt, an beiden Jenaer Standorten in Zöllnitz und Burgau werden sich die Spendenboxen mit der grünen Ekk-Stein-Widmung finden lassen.