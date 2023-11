Am Wochenende werden wieder die Laternen für den Martinsumzug herausgeholt.

Top-20-Veranstaltungstipps für das Wochenende in und um Jena

Neben Martinsumzügen und Karnevals-Helaus gibt es am Wochenende in Jena auch Konzerte, Märchenaufführungen und einen Besuch von Rainald Grebe.

1 Abendessen in Krimi-Atmosphäre

Ein Gänge-Menü und einen Kriminalfall können die Gäste des Landgrafen-Restaurants am Freitag, 10. November, ab 19 Uhr erleben: Hier findet ein Krimi-Dinner statt, es liegt an den Besuchern, die Indizien zu finden und den Mörder zu enttarnen.

2 Klavierduo Stenzl

Zur Eröffnung der diesjährigen Klavier- und Kammermusiktage Jena spielt das hochkarätige Klavierduo Stenzl am Freitag, 10. November, 19 Uhr im Großen Saal der Musik- und Kunstschule Jena, in der Ziegenhainer Straße 52. Hans-Peter und Volker Stenzl haben zahlreiche Preise für ihre Musik erhalten.

3 Freitagskonzert Nr. 2 der Jenaer Philharmonie

Das Sinfoniekonzert mit Violinistin Arabella Steinbacher und dem Philharmonischen Chor Jena wird am Freitag, 10. November, 20 Uhr im Volkshaus zu erleben sein. Gespielt werden unter anderem Polowetzer Tänze für Chor und Orchester aus der Oper „Fürst Igor“.

4 Jazz! – „Animata“ beim Kunstverein

Das Jazz-Electronica-Duo „Animata“ ist am Freitag, 10. November, 20 Uhr beim Kunstverein Jena am Markt 16 zu Gast. Sängerin Sarah Buechi und Schlagzeuger Christoph Haberer greifen traditionelle musikalische Themen, Sprache und Rhythmen auf und wandeln sie in Neues.

5 „Selvhenter“ im Kulturbahnhof Jena

Bei der Band „Selvhenter“ aus Kopenhagen gibt es zwei Drummerinnen, die sich ebenso häufig abwechseln wie sie ihren eigenen Weg gehen, eine Posaune, die durch einen Bassverstärker läuft, der so laut ist, dass es in der Brust rasselt, und ein Saxophon, das durch eine Reihe von Effekten fast unerkennbar klingt. Treibende, dichte und oft ekstatische Musik gibt es am Freitag, 10. November, 20 Uhr im Kuba, Spitzweidenweg 28.

6 Schlagermania im F-Haus

Die besten Schlager-Hits aus sechs Jahrzehnten werden am Freitag, 10. November, ab 22 Uhr im F-Haus zu hören sein. Einlass ist hier ab 18 Jahren gestattet.

7 Jena kreativ in der DRK-Dreifelderhalle

Bastelfans sollten sich für den Kreativmarkt bereit machen, denn sie finden hier alles, was ihr Herz begehrt: Verschiedenste Materialien, Perlen, Design-Labels, Näh-Produkte, Stoffe, Wolle, Patchwork, Handmade-Produkte, Recycling, Upcycling, Kunsthandwerk können am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, 10 bis 18 Uhr (Sa) und 10 bis 17 Uhr (So), in der DRK-Dreifelderhalle, am Jenzigweg 33 entdeckt werden.

8 Karneval: Eröffnung der neuen Session mit dem LCC 59 e.V.

Närrische Stimmung kommt natürlich am Samstag, dem 11.11, auf. Der Lobedauer Carnevalsclub LCC 59 e.V. eröffnet die Saison. Pünktlich um 11:11 Uhr erfolgt die Schlüsselübernahme vom Ortsteilbürgermeister am Rathausplatz in Lobeda-Altstadt bevor das Karnevalsprogramm startet.

9 Eröffnungsveranstaltung in die 70. Karnevalssession des JKC 1953 e.V.

Auch der Jenaer Karnevalsclub 1953 e.V. startet am Samstag, 11. November, in die Saison: 11.11 Uhr wird die traditionelle Schlüsselübergabe auf dem Jenaer Markt stattfinden. Ab 20:11 Uhr präsentiert der Karnevalsverein dann sein Programm im Stadtteilzentrum Lisa in Lobeda-West.

10 „Hänsel und Gretel“ im Büro Theater

Mit Metallfiguren und begleitendem Cellospiel wird am Samstag, 11. November, um 16 Uhr und am Sonntag, 12. November, um 11 Uhr das Märchen „Hänsel und Gretel“ im Büro Theater, Beutnitzer Straße 27, aufgeführt. Geeignet ist die Märchenvorführung für Kinder ab vier Jahren.

11 „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“ in der Imaginata

Das Leipziger Theater im Globus, ein Puppen- und Figurentheater, ist wieder in der Imaginata zu Gast. Der Klassiker „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“ wir dabei am Samstag, 11. November, ab 16 Uhr in der Imaginata, Löbstedter Straße 67, gezeigt.

12 Martinsumzug in Lichtenhain

Beim traditionellen Martinsumzug in Lichtenhain können Groß und Klein auch dieses Jahr wieder am Samstag, den 11. November, mit ihren Laternen teilnehmen. Los geht es mit dem Programm um 17 Uhr in der Nikolaikirche.

13 Martinsumzug beim Reitsportverein Mühle Cospeda

Ein weiterer traditioneller Martinstag mit Lampionumzug findet beim Reitsportverein Mühle Cospeda am Samstag, 11. November, ab 17 Uhr mit Start am Mühlenweg 39 statt.

14 Frauenladen im Lutherhaus

Am Samstag, 11. November, ab 17 Uhr öffnet der Frauenladen im Lutherhaus wieder seine Türen. Dem trüben Novemberwetter trotzend steht der Frauenladen an der Hügelstraße 6a diesmal unter dem Motto „Licht & Glanz im Lutherhaus“. Neben einem Flohmarkt gibt es auch ein Fingerfood-Mitbring-Buffet.

15 Tanzfestival „Theater in Bewegung“ mit Show „Runners“

Die Show „Runners“ findet am Samstag, 11. November, ab 19 Uhr im Theaterhaus Jena statt. Sie ist Teil des Jenaer Tanzfestivals „Theater in Bewegung“. Ein spannungsreiches wie grotesk-komisches Spiel der beiden Zirkusperformer und Jongleure Jonas Schiffauer und Alex Allison wartet mit exzellenter Jonglage, faszinierenden Klängen und vielen Emotionen auf das Publikum.

16 Romantik trifft auf Jazz

Anlässlich des Jahrestags des berühmten Jenaer Romantikertreffens von 1799 öffnet das Romantikerhaus am Samstag, 11. November, um 19 Uhr seine Türen. Die Musiker Andres Böhmer (Gitarre), Steffen Greisiger (Klavier) und Simon Quinn (Kontrabass) präsentieren Stücke von Schubert, Schumann und Chopin.

17 Rainald Grebe: „Rheinland Grapefruit“

Der Liedermacher und Tausendsassa Rainald Grebe stellt am Samstag, 11. November, ab 20 Uhr im Volkshaus Jena seine Autobiografie vor.

18 „Circle! Electrosphere“ im Kassablanca

Die jungen Jenaer Veranstaltungskollektive „Breaking Beats“ und „J-Townsessions“ laden am Samstag, 11. November, ab 21 Uhr alle Menschen ab 16 Jahren ins Kassablanca ein. Bei „Circle! Electrosphere“ legen auf mehreren Tanz-Floors DJs auf.

19 „Sonntags Matinee: Lucy Kruger & The Lost Boys“ im Kulturbahnhof

„Lucy Kruger & The Lost Boys“ ist eine Art Pop-Ambient-Noise-Band aus Berlin. Die Gruppe um die in Südafrika geborene Künstlerin Lucy Kruger macht am Sonntag, 12. November, ab 16 Uhr im KuBa Musik voller Atmosphäre und Intensität.

20 Poetry-Slam im Kassablanca

Mit selbst geschriebenen Texten gehen am Sonntag, 12. November, ab 20 Uhr im Kassablanca verschiedene Teilnehmer an den Start. Ein Wettstreit des gesprochenen Wortes wird hier als Livelyrix-Poetry-Slam ausgefochten.