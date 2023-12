Top, die Wette gilt: Spendenaktion beim Camburger Weihnachtsmarkt

Camburg Kindergesang, Jagdhornbläser und buntes Markttreiben beim Camburger Weihnachtsmarkt geplant. Der Rewe-Chef ruft zur Wette auf.

Während des Camburger Weihnachtsmarktes auf dem Kirchplatz am Sonnabend, 16. Dezember, sind die Besucher aufgerufen, sich an der Rewe-Weihnachtswette zu beteiligen. Der Chef des örtlichen Lebensmittel-Marktes, Thomas Kieffer, wettet, „dass es nicht möglich ist, während des diesjährigen Weihnachtsmarktes 500 Euro an Spendengeldern für das Kinderhospiz Mitteldeutschland zu sammeln“, heißt es in der Ankündigung.

Weihnachtsmann tritt 16 Uhr auf

Das Programm ist bunt gefüllt: Der Weihnachtsmarkt beginnt 15 Uhr mit Glockenläuten und dem Grußwort der Bürgermeisterin. Danach können sich die Kinder in der Kirche schminken lassen. Der Kindergarten Sonnenschein und die Jagdhornbläser treten ab 15.30 Uhr auf, und besonders wichtig für Kinder ist ein Besucher, der sich 16 Uhr unter das Markttreiben mischt: der Weihnachtsmann.

Chöre singen ab 16.30 Uhr, ab 17 Uhr können Besucher an einer Kirchen- und Orgelführung beteiligen. Die Weihnachtswette werde 18.30 Uhr ausgewertet. Wenn der Rewe-Chef „verliert“, werde der Markt 500 Euro an den Camburger Weihnachtsmarkt spenden.