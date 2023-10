Top-Veranstaltungstipps für das Wochenende in Jena und Umgebung

Die Pink-Floyd-Tribute-Band „Kings of Floyd wird am Samstag im Jenaer F-Haus zu erleben sein.

Comedy im Med Club, Live-Konzert im Kassablanca, ein Zukunftsquiz der Omas und ein Sonntagsfilm für die ganze Familie – hier unsere Tipps zur Wochenendgestaltung.

1 Zukunftsquiz der älteren Generation

Die „Omas (und Opas) for future“ veranstalten am Freitag in der Ernst-Abbe-Bibliothek (Interimsquartier am Carl-Zeiss-Platz 10) ab 16 Uhr ein Quiz im TV-Format. Alle Ratefreunde sind eingeladen.

2 Disillusion live im Kassablanca

Disillusion ist eine deutsche Metal-Band aus Leipzig, die 1994 gegründet wurde. Die Band bewegt sich stilistisch zwischen Death, Progressive, Alternative und Thrash Metal. Zu erleben sind sie am Freitag, 27. Oktober, ab 19 Uhr im Kassablanca in der Felsenkellerstraße 13a.

3 Die Kings of Floyd im F-Haus

Die führende deutsche Pink-Floyd-Tribute-Band „Kings Of Floyd“ präsentiert die Songs aus allen Pink Floyd-Phasen mit einer aufwendigen Sound- und Lightshow am Freitag, 27. Oktober, ab 19 Uhr im F-Haus.

4 Vernissage im Kunstverein

Fotografien von Jens Nommel und Wolfgang Grau werden ab Freitag in den Räumen des Kunstvereins, am Markt 16 unter dem Titel „Zwischen Sachlichkeit und Poesie“ präsentiert. Die Vernissage beginnt 16 Uhr. Musikalisch wird der Abend begleitet von Andres Böhmer (Gitarre)

5 „Provinz Comedy“ im Med-Club

Das Mikrofon steht am Freitag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr, im Med-Club, am Johannisplatz 20, für Stand-up-Comedy offen. Zweimal im Monat präsentieren regionale Künstler:innen und Gäste von außerhalb ihre neuesten Jokes. Wer selbst einmal auf der Bühne stehen möchte, ist herzlich willkommen.

6 55. Jenaer Jazzabend im Lisa

Die „Band Chill Jam“ wird am Freitag, 27. Oktober, ab 20 Uhr im Stadtteilzentrum Lisa in Lobeda-West zu erleben sein. Als Gäste werden die Jenaer Phliharmonsten Sava Pavlic am Bass sowie Alexei Shust an der Trompete mitwirken.

7 Kinderführung im Stadtmuseum

Was ist eigentlich ein (Stadt)Museum, diese Frage wird für Kinder von 6 bis 10 Jahren am Samstag, ab 10.15 Uhr beantwortet. Im Workshop können sich die Kinder im Anschluss ein eigenes kleines Museum für die Hosentasche zusammenstellen.

8 Letzte Führung durch die Ausstellung

Zum Finale der Ausstellung „30 Jahre Palmbaum“ wird am Samstag, 28. Oktober, ab 14.30 Uhr ins Romantikerhaus eingeladen. Der Kurator und Chefredakteur der Zeitschrift Palmbaum, Jens-Fietje Dwars liest aus seinem Buch „Ateliergespräche“ mit 28 Porträts ostdeutscher Bildermacher und führt durch die Ausstellung.

9 Gesprächskonzert in Rathausdiele

Chinesische und Europäische klassische Musik kann man am Samstag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Rathausdiele genießen. Beim Gesprächskonzert mit Peng Peng Li und Peter Waas kann man die harmonische Verschmelzung von fernöstlicher und europäischer Musik erleben.

10 Die Hundekot-Attacke im Theater

Als eine Vorstellung über Finsternis, Schönheit und Vergebung, basierend auf einer wahren Begebenheit wir das Stück „Die Hundekot-Attacke“ angekündigt, das am Freitag, 27. und Samstag, 28. Oktober jeweils 20 Uhr im Theaterhaus Jena präsentiert wird.

11 Northern Soul aus Amsterdam

Mit einer neunköpfigen Besetzung, zu der die dreiköpfige Bläsersektion und zwei Backgroundsänger gehören, werden am Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr im Kulturbahnhof „The Originators“ das Beste aus zehn Jahren echten Northern Soul aus den 60ern bieten.

12 Familienfilm am Sonntag

Der Film „Die Monster Uni“ wird am Sonntag, 29. Oktober, ab 10 Uhr im Kubus in der Theobald-Renner-Straße 1, in Lobeda-West gezeigt. Nach dem Familienkino besteht die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Mittagssnack zu stärken, um danach noch das Kreativangebot wahrzunehmen.

13 Peter und der Wolf im Volkshaus

Sergei Prokofjews 1936 speziell für Kinder geschaffenes Werk „Peter und der Wolf“ wird am Sonntag, 29. Oktober, ab 11 Uhr im Volkshaus als Familienkonzert der Jenaer Philharmonie präsentiert.

14 Stadtteilkonzert Winzerla

Zum Winzerlaer Stadtteilkonzert lädt die Jenaer Philharmonie am Sonntag, 29. Oktober, ab 15 Uhr in die Gemeinschaftsschule Galileo in der Oßmaritzerstraße 2. Präsentiert werden Werke von: Bernd Alois Zimmermann und Wolfgang Amadeus Mozart.