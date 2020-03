Der Neubau ist das erste Hochhaus nach der Wende. Das Areal, das jetzt bebaut wird, war in den vergangenen Jahren eine Brache. Der Name „K1“ steht für den ersten Buchstaben des Straßennamens und auch für den Architekten Johannes Kister.

Jenas erstes Hochhaus „K1“ nach der Wende nahezu komplett vermietet

Das „Tor zu Lobeda“, wie der neue 34 Meter hohe Gebäudekomplex bezeichnet wird, soll im Sommer fertiggestellt werden. Das erklärte Tina Schnabel von der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Jena. Die Vermietung des „K1“ ist so gut wie abgeschlossen. Der Name für das neue Wohn- und Geschäftshaus ist eine Abkürzung der Adresse in der Kastanienstraße 1 – und eine Art Signet des Architekten Johannes Kister.

Erstes Jenaer Hochhaus seit der Wende Neben dem Universitätsklinikum als Hauptmieter, das sich mit seiner Verwaltung auf einer Fläche von 2800 Quadratmetern einmietet, sind weitere acht von zehn Gewerbeeinheiten ebenfalls vermietet. Dazu gehören eine Arztpraxis, eine Physiotherapie, eine Wirtschaftsberatung und Firmen aus der IT-Branche. Für die zwei noch freien Gewerbeflächen gibt es Interessenten. Es laufen konkrete Gespräche. Mieter ziehen im Sommer ein Bereits ausgebucht sind alle sechs Exklusiv-Wohnungen auf den oberen drei Etagen. Der Einzug der Mieter ist ebenfalls für Sommer 2020 geplant. Darunter befindet sich auch die mit 166 Quadratmetern größte Wohnung, zu der nicht nur eine Sauna und ein großer Kochbereich gehört, sondern auch eine riesige Terrasse. Die Mietkosten für diese Penthouse-Wohnung wurden auf der Internetseite von Jenawohnen mit 2280 Euro angegeben. Insgesamt investiert das Unternehmen Jenawohnen in den Neubau 19,8 Millionen Euro. 9000 Quadratmeter Grundfläche „Wir wollen mit dem K1 ein Symbol für die Entwicklung Lobedas schaffen und den Stadtteil nachhaltig vorantreiben“, teilte Tobias Wolfrum, Geschäftsführer von Jenawohnen, in einer Anfrage schriftlich mit. Das Gebäude fällt auf durch eine moderne Fassade. „Die Außenhaut ist aus Glas und aus einer Metallvorhangfassade mit farblich abgestimmten Fenstern“, erklärt Schnabel. Der Neubau ist das erste Hochhaus nach der Wende. Das Areal, das jetzt bebaut wird, war in den vergangenen Jahren eine Brache. Der Baustart erfolgte im März 2018. Im Juni 2019 hatte Jenawohnen zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Die Grundstücksfläche beträgt 5500 Quadratmeter. Die gesamte Grundfläche mit Gebäude beläuft sich auf 9000 Quadratmeter.