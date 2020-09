Tour de Bio durch die „Grafschaft“ Camburg

Worum geht es dabei?

Wir wollen am Samstag, 5. September, gemeinsam die Gegend zwischen Camburg, Willschütz und Tautenburg erkunden, über Berg und Tal radeln, Blühstreifen, Wiesen, Felder und Bio-Betriebe nicht nur er-fahren, sondern auch kennenlernen. Schöne Aussichten, ein Picknick – gegen Spende – und eine Burgruine erwarten uns auf der etwa 32 Kilometer langen Strecke. Wir treffen Akteure, denen die ökologische Landwirtschaft am Herzen liegt und die hierbei viele Erfahrungen gesammelt haben. Auch auf der Strecke gibt es Gelegenheit, sich über verschiedene Aspekte auszutauschen, denn drei Mitstreiter von Ökoherz sind mit von der Partie.

Start ist 10 Uhr am Bahnhof in Camburg. Von hier geht es auf dem Radweg entlang der alten Zuckerbahn-Strecke Richtung Willschütz. Auf dem Biolandhof der Familie Voigt lernen wir die Besonderheiten der ökologischen Landwirtschaft kennen. Hier kann man alles über die Besonderheiten eines Bio-Bauernhofes erfahren. Wir werden uns den Hof anschauen, es wird genug Zeit zum Staunen und Fragen geben. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt: Bei einem Picknick können die leckeren Produkte vom Bio-Hof probiert werden.

Weiter geht es durch den Tautenburger Forst und dann bergab ins Saaletal. Bevor wir dort landen, haben wir die Möglichkeit, bei Bio-Imker Peter Thar in Tautenburg Spannendes zur Bio-Imkerei zu erfahren. Wer noch Kraft hat, kann zur Ruine der Tautenburg hinaufstrampeln. Der Abschluss der Tour ist dann der Markt in Dorndorf.

Ist die Tour auch etwas für Kinder?

Nun ja, raderfahren sollten sie schon sein. Bei der Vortour ist ein neunjähriges Mädchen mitgefahren, ohne Probleme. Wir fahren auf verkehrsberuhigten Straßen und Radwegen, mal asphaltiert, mal Schotter, und überwinden insgesamt etwa 350 Höhenmeter. Wir haben nicht auf der gesamten Strecke, aber an den Stationen auch ein Begleitfahrzeug dabei, ebenso einen Fahrradmechaniker, der helfen kann, wenn die Kette springt oder ein Reifen platt macht.

Was müssen Interessenten noch beachten?

Die Teilnahme ist kostenlos. Aber wegen Corona ist eine Anmeldung bis zum 3. September, auch für die Erfassung der Kontakte, erforderlich: per E-Mail an info@oekoherz.de oder per Telefon 03643/ 881 91 30.