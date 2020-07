Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tourist-Info Jena wieder offen für Ticket-Fragen

Die Tourist-Information am Markt 16 ist auf der dritten und letzten Stufe der schrittweisen Wiedereröffnung angelangt. Somit können nun alle Tickets zurückgegeben werden, die aufgrund der Corona-Pandemie ihre Gültigkeit verloren hatten. Die Erstattung ist ausschließlich bei Tickets möglich, die in der Jena Tourist-Information erworben wurden. In allen anderen Fällen wenden sich Ticket-Inhaber an die jeweilige Vorverkaufsstelle, bei der die Tickets gekauft wurden. Die Entscheidung, ob die Erstattung in Form eines Gutscheins oder als Auszahlung erfolgt, obliegt dem jeweiligen Veranstalter.

Haben Ticket-Inhaber die Karten telefonisch bestellt oder über das Ticketportal von Jenakultur erworben, wenden sie sich für die Rückabwicklung an das Callcenter unter tickets@jena.de oder Rufnummer 03641/498050. Aufgrund der Vielzahl von bundesweiten Veranstaltungen, deren Tickets in der Jenaer Tourist-Information über unterschiedliche Vorverkaufssysteme erhältlich sind, war die Rücknahme nur gestaffelt möglich.

Kontaktzeiten: montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr; www.jenakultur.de