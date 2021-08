Traktor hinterlässt Ölspur - Zu betrunken zum Radfahren - Hochwertiges Fahrrad geklaut

Jena/Saale-Holzland-Kreis. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Traktor hinterlässt Ölspur

Seine Spur hat am Donnerstagmorgen ein Traktor im Bereich Meusebach hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, zog die landwirtschaftliche Zugmaschine auf der Kreisstraße eine Ölspur bis in den Wald hinein hinter sich her.

Doch der Fahrzeugführer hatte den Vorfall bereitsgemeldet. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei kümmerten sich um die Reinigung der Straße. Die Polizei wurde vor Ort nicht mehr benötigt, da der Verursacher festgestellt werden konnte.

Zu betrunken zum Radfahren

Ein 38-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag den Radweg in der Jenaer Straße in Stadtroda befahren. Auf Höhe des Klärwerkes stürzte der Mann und zog sich laut Polizeiangaben hierbei leichte Verletzungen am Bein zu.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der 38-Jährige erheblich nach Alkohol riecht. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille., weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Das Fazit: Neben seinen Verletzungen hat sich der Mann nun noch eine Anzeige eingehandelt.

Hochwertiges Fahrrad geklaut

Ein hochwertiges E-Bike ist am Donnerstag in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr in der Wackenroderstraße in Jena aus einem Schuppen entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zum Grundstück und nahmen aus dem Schuppen das Bike der Marke GIANT samt Schloss mit.

Anschließend gelang es den Tätern, unerkannt zu entkommen. Das entwendete Fahrrad hat einen Wert von über 3000 Euro.

