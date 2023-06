Bei dem neuen Fußweg können sich Fußgänger auf Pflaster in die Kurve legen und mehrere Meter sparen

Trampelpfad in Jena-Winzerla befestigt

Jena. Ein bisher als Abkürzung genutzter Trampelpfad in Jena-Winzerla wurde mittlerweile professionell befestigt.

Diese Abrundung ihres Wohngebietes erfreut Menschen in Winzerla. Denn an der Hauptlaufroute von der Wasserachse zur Haltestelle Enver-Şimşek- Platz hatte Jenawohnen ein Einsehen mit Fußgängern, Radfahrern und Rollator-Piloten. Ein bisher als Abkürzung genutzte Trampelpfad wurde professionell befestigt.

Vorher (links) und nachher (rechts) am Hauptfußweg von Winzerla beim Flößerbrunnen. Foto: Stadtteilbüro

„Jenawohnen hat nach Hinweisen der Bürgerschaft an das Stadtteilbüro adäquat reagiert und ließ den eingetrampelten Pfad durch die Baufirma Trübner pflastern“, berichtet Markus Meß vom Stadtteilbüro. Zwischen den Menschen, die hier unterwegs waren, kam es nämlich immer wieder zu Nutzungskonflikten.

Die Engstelle bot einfach nicht genügend Platz. Mit dem nun abgerundeten rechten Winkel sollte es zwischen dem Winzerlaer Service-Center von Jenawohnen und dem „Stadtbalkon“ künftig besser funktionieren.

Dem ein oder anderen dürfte das Prinzip bekannt vorkommen. Beim Bau von Großwohngebieten soll es früher gängige Praxis gewesen sein, Fußwege erst dann zu bauen, wenn die Menschen über Trampelpfade ihre Umgebung selbst erschlossen haben. In Winzerla wurde dieses Modell – in Dänemark wird es wohl heute noch so gelebt – nun wiederbelebt.