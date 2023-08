Transporter fährt Mann an und Diebe klauen Fahrrad-Räder - Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Bei einem Unfall ist ein Mann in Jena leicht verletzt worden. Außerdem ermittelt die Polizei nun nach einer Unfallflucht. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena:

Leicht verletzt wurde am Montag ein Fußgänger in der August-Bebel-Straße. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, wurde der Mann von einem Transporter angefahren, als dieser von einem Parkplatz fuhr. Der Fahrer übersah den Fußgänger, so dass dieser stürzte und zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Fahrerflucht nach Unfall

Auf und davon machte sich ein Unfallverursacher, der in der Closewitzer Straße / Rödigenweg gegen einen dort geparkten Opel fuhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0198961/2023, entgegen.

73-Jähriger steckt Tabak ein

In der Erlanger Allee ist am Dienstagmittag ein 73 Jahre alter Mann dabei erwischt worden, wie er versucht haben soll, Tabak zu klauen. Laut Polizeimeldung nahm der Mann den Tabak aus dem Warenträger, steckte diesen in seinen Beutel und versuchte anschließend den Kassenbereich ohne Bezahlung zu verlassen.

Fahrrad-Räder gestohlen

Vorder- und Hinterrad eines Fahrrads rissen sich Diebe zwischen dem 28. Juli und 1. August in der Fritz-Ritter-Straße unter den Nagel. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0199307/2023, entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

