Transporterfahrer stirbt nach Unfall auf A4 bei Jena

Jena. Der Mann, der am frühen Montagmorgen einen schweren Unfall hatte, erlag am Vormittag seinen Verletzungen.

Zwischen der Anschlussstelle Jena-Zentrum und Stadtroda kam es am Freitagmorgen gegen 5 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen einem Transporter vom Typ Peugeot Boxer und einem Lkw.

Fahrer verliert bei Unfall Bewusstsein

Der Fahrer des auffahrenden Transporters wurde in Fahrtrichtung Dresden in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verlor das Bewusstsein, teilte die Polizei mit. Er wurde von Feuerwehrkräften befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

Der 60-Jährige, der nicht aus der Region stammt, verstarb an seinen schweren Verletzungen noch am Freitagvormittag im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

Die A4 war für eine Stunde später gesperrt. Am Ende des Staus ereignete sich jedoch gegen 6 Uhr ein weiterer schwerer Unfall.