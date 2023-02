Bereits am 25. Februar 2022 protestierten etwa 300 Menschen an der Stadtkirche gegen den russischen Angriffskrieg. Sie folgten dem Aufruf einer überparteilichen Initiative, die mit dem „Jenaer und Erlanger Friedensappell“ von Alt-Oberbürgermeister Albrecht Schröter sowie Karin Kaschuba und Torsten Wolf auf den Weg gebracht wurde.

Trauriger Jahrestag: Ukrainer in Jena laden zur Kundgebung ein

Jena. Protest am 24. Februar auf dem Holzmarkt. Motto des Protests: „365 Tage Widerstand – Besatzer raus! Frieden und Freiheit für die Ukraine!“

Zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine findet am 24. Februar eine Kundgebung auf dem Holzmarkt statt. Die Initiative „Ukrainer in Jena“ und der Verein „Ukrainische Landsleute in Thüringen“ laden unter dem Motto „365 Tage Widerstand – Besatzer raus! Frieden und Freiheit für die Ukraine!“ ein.

„Das moderne Russland versteht nur die Sprache der Gewalt. Es kann nur durch den Sieg der ukrainischen Armee auf dem Schlachtfeld in der Ukraine gestoppt werden, deshalb brauchen wir dringend moderne westliche Waffen sowie eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen den Terrorstaat“, heißt es in dem Aufruf unter anderem. Die Ukraine strebe nach Frieden in ihren Forderungen, Waffen zu liefern und Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Frieden werde aber nur möglich sein, wenn sich die Besatzer vollständig zurückziehen würden.

Freitag, 24. Februar, von 17 bis 19 Uhr auf dem Holzmarkt.