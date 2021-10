Treffpunkt für Freunde der Modellbahn in Jena

Jena. Mit der Bahn durch die Schweiz - mitten in Jena

Bis zum kommenden Sonntag, 7. November, läuft die Ausstellung des Modelleisenbahnclubs Jena 49 im alten Straßenbahndepot in der Dornburger Straße 17. Vereinsmitglieder wie Thomas Rüster sorgen dafür, dass die verschiedenen Bahnen reibungslos laufen. Er betreut die Anlage „Goms“, eine Meterspurbahn im Maßstab 1:45. Dargestellt wird ein typischer Bahnhof – alle Gebäude entstanden im Eigenbau – in dem Schweizer Kanton Wallis. Hier verkehren die Züge der Furka-Oberalp-Bahn und der berühmte Glacierexpress. Die Schau ist werktags von 14 bis 18.30, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Nach Angaben der Veranstalter gilt die 3G-Regel. Corona-Schnelltests können am Eingang gemacht werden.